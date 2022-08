Un scientifique trompe les amateurs d'étoiles avec une tranche de chorizo et s'excuse pour son canular

Vers le chorizo et l'au-delà. Le scientifique français Etienne Klein a présenté ses excuses mercredi 3 août sur Twitter, pour un canular faisant passer une tranche de chorizo pour un cliché de l'étoile Proxima du Centaure.



Dimanche, le scientifique avait posté une photo d'une tranche de chorizo sur fond noir, en affirmant qu'il s'agissait d'une image de l'étoile la plus proche du Soleil, prise avec le tout nouveau télescope spatial James Webb. L'image de la tranche de chorizo est un canular récurrent, utilisé notamment il y a quelques années pour faire croire à la face cachée de la Lune.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Sa publication, révélée par le média en ligne HuffPost, a connu un certain succès sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 000 mentions "j'aime" et trompé de nombreuses personnes. Une situation qui a poussé le physicien et philosophe des sciences à réagir. "Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n'avait rien d'original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes", a-t-il tweeté mercredi.

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

"J'ai été surpris par l'ampleur que ça a pris : je pensais que l'image allait être immédiatement détectée comme étant fausse. Et quand j'ai vu qu'un grand journaliste de BFMTV s'extasiait, et qu'il risquait de la répandre, je lui ai signalé que c'était une blague. Il a pris ça avec beaucoup d'humour", a raconté Etienne Klein à l'AFP. "J'ai ensuite présenté des excuses car visiblement certains ont l'impression d'avoir été pris pour des andouilles, ce qui n'est pas du tout le cas", a plaidé le chercheur.