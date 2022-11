Twitter : Elon Musk lance un sondage sur le rétablissement des comptes suspendus du réseau social

Les utilisateurs du réseau social sont appelés à se prononcer. Elon Musk a lancé un nouveau sondage mercredi 23 novembre sur le rétablissement des comptes suspendus de Twitter, après que son dernier sondage l'a conduit à accueillir à nouveau Donald Trump sur la plateforme.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?