Twitter annonce une action judiciaire après le retrait d'Elon Musk de l'accord de rachat

Bataille juridique à l'horizon. Le président de Twitter a affirmé vendredi 8 juillet que l'entreprise allait engager une action en justice pour "faire respecter l'accord" de rachat, après qu'Elon Musk a annoncé un peu plus tôt mettre fin à cet accord. "Le conseil d'administration de Twitter est déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus avec M. Musk", a assuré dans un tweet Bret Taylor, précisant que ses équipes étaient "confiantes" dans leur chance de l'emporter devant les tribunaux.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.