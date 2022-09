Mort d’Elizabeth II : une reine qui a vécu avec son temps

Tout au long de sa vie, la souveraine britannique a su évoluer et modifier les pratiques. De son couronnement à la télévision à son décès annoncé via Twitter, elle a fait preuve de modernité.

Plonger dans la vie d’Elizabeth II, c’est plonger dans un livre d’histoire animé. En 1953, dans son carrosse d’or tiré par des chevaux, elle s’apprête à être couronnée devant trois millions de badauds présents à l’abbaye de Westminster. À l’intérieur du monument, des caméras immortalisent le moment historique, l’une des premières diffusions mondiales. Le couronnement, moment intime, devient public. Avec 277 millions de téléspectateurs, la reine s’empare de ce nouveau média. En 1957, aux États-Unis, elle visite l’un des premiers supermarchés au monde.



Son décès annoncé sur Twitter

En pleine révolution des mœurs en 1968, les mini-jupes sont partout, et même sur la princesse Anne, la fille de la reine. Moderne, Elizabeth II est la première Britannique à envoyer un e-mail, en 1976. Près de vingt ans plus tard, elle inaugure, en 1994, une des prouesses technologiques du XXe siècle : le tunnel sous la Manche. En 2000, elle danse avec Tony Blair, Premier ministre. Nouveau millénaire et nouvelle communication, en 2014, elle tweete pour la première fois. Son décès a d’ailleurs été annoncé sur le compte officiel de la famille royale. Jusqu’au bout, Elizabeth II aura vécu avec son temps.