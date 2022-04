États-Unis : Elon Musk s'offre Twitter pour 41 milliards d'euros

Le milliardaire Elon Musk a déboursé 41 milliards d'euros pour s'offrir le réseau social Twitter, lundi 25 avril. L'inventeur des voitures Tesla et des fusées Space X, homme le plus riche du monde, contrôle désormais un canal d'information sans égal.

Adepte des coups de théâtre, Elon Musk a de nouveau créé la surprise, lundi 25 avril. L'homme le plus riche au monde s'est offert pour 41 milliards d'euros le réseau social Twitter. Il se plaignait depuis longtemps du manque de liberté de ses 217 millions d'utilisateurs quotidiens, dû selon lui à des règles de modération trop strictes. Nommé personnalité de l'année 2021 par le Time, l'homme d'affaires se veut le garant de la liberté d'expression.

Un projet politique ?

L'annonce du rachat de Twitter inquiète certains utilisateurs. "Les choses vont probablement empirer (…). C'est la porte ouverte aux fausses informations, aux discours de haine ou encore plus de harcèlement", confie l'une d'eux. Certains spécialistes voient dans cette nouvelle acquisition d'Elon Musk, déjà propriétaire des voitures électriques Tesla et des fusées Space X, un projet politique. "Il veut étendre son influence, il veut pouvoir être dans les petits papiers des hommes politiques (...) pour que ses amitiés lui permettent de faciliter ses projets entrepreneuriaux", analyse Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir.