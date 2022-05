Elon Musk va-t-il aller au bout de son rachat de Twitter pour 43 milliards de dollars ?

Un tweet en avant, deux tweets en arrière. Elon Musk a semé le doute, vendredi 13 mai, sur son intention de racheter Twitter. Après avoir publié à l'aube un message indiquant que l'acquisition était "en suspens" en raison de doutes sur le nombre de faux comptes présents sur le réseau social, le fantasque patron a assuré être "toujours engagé" à mener à bien la transaction.

Signe de la fébrilité provoquée par les atermoiements du milliardaire, le cours de l'action Twitter a plongé. Le titre s'échangeait vendredi à un peu plus de 40 dollars, loin des 54,2 dollars l'action qu'Elon Musk proposait dans son offre de rachat et qui valorisaient l'entreprise à 43 milliards de dollars. L'opération pourrait-elle capoter ? Franceinfo se penche sur la question.

Dans son message publié vendredi, le patron de Tesla déclare vouloir s'assurer "que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5%" des 229 millions d'utilisateurs actifs revendiqués par Twitter. Un sujet loin d'être annexe pour le réseau social : ces "comptes automatisés sont un problème endémique sur la plateforme, où acteurs politiques, escrocs et même services de propagande d'Etat ont recours à des comptes robots pour diffuser et amplifier leurs messages", écrit Le Monde.

De faux comptes (se faisant d'ailleurs parfois passer pour Elon Musk) ont, par le passé, contribué à des escroqueries à la cryptomonnaie, tandis que d'autres ont volé les informations de connexion des utilisateurs. Insupportable pour le milliardaire, qui avait érigé l'éradication de ces comptes frauduleux en tête de ses futures priorités au moment d'officialiser son offre de rachat.

Le taux de 5% de faux comptes provient de documents transmis au printemps par Twitter (document PDF) à la Securities and Exchange Commission (SEC), chargée du contrôle des marchés financiers aux Etats-Unis. Mais "ce chiffre officiel est cependant bien inférieur à certaines estimations", relève le New York Times (article en anglais), qui rappelle que le réseau social "n'impose que peu de restrictions" au moment de l'inscription, ce qui facilite la création de comptes fantômes.

Twitter donne lui-même du grain à moudre à ses détracteurs. Dans les documents transmis à la SEC, le réseau social écrit en effet avoir "appliqué un jugement important" pour fixer à 5% la quantité de faux comptes présents sur sa plateforme, et ajoute que leur "nombre réel (...) pourrait être plus élevé que [son] estimation". Ce qui n'est pas anodin, puisque la valeur financière du réseau social repose sur 229 millions d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables", c'est-à-dire exposés à de la publicité.

Reste que le moment choisi par Elon Musk pour faire part de ses hésitations a de quoi surprendre. Comme le relève Variety (article en anglais), l'estimation de 5% de faux comptes figure dans les documents déposés par Twitter auprès de la SEC depuis l'entrée en Bourse de l'entreprise, il y a neuf ans. Le milliardaire aurait donc pu réclamer des vérifications avant de formuler son offre d'achat. Pour semer un peu plus le doute, il a annoncé vouloir vérifier les chiffres avancés par Twitter en utilisant une méthode à la rigueur contestable : vérifier le nombre de faux comptes sur un échantillon de cent pris au hasard.

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.



I invite others to repeat the same process and see what they discover …