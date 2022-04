Elon Musk annonce vouloir racheter Twitter

Une saga qui n'en finit pas. Déjà principal actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9% de son capital, Elon Musk veut désormais s'emparer de l'intégralité de l'entreprise et la retirer de Wall Street, une offre non-négociable, a précisé le fantasque patron de Tesla, jeudi 14 avril.

"Je propose d'acheter 100% de Twitter au prix de 54,20 dollars par action en numéraire", a indiqué Elon Musk dans une lettre adressée au président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, et publiée dans un document transmis mercredi au gendarme boursier américain, la SEC.

Le prix proposé par le patron-milliardaire valoriserait Twitter à 43,4 milliards de dollars (40,3 milliards d'euros), contre environ 37 milliards (34,32 milliards d'euros) à l'heure actuelle. Selon Forbes, la fortune personnelle du chef d'entreprise s'élève à près de 274 milliards de dollars (254 milliards d'euros), ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde.

Twitter promet d'examiner l'offre

Cette proposition, précise le dirigeant, est "sa meilleure offre et son offre finale". En cas de refus, il menace de "réexaminer sa position d'actionnaire" au sein du site de microblogs. Après cette annonce, l'action de Twitter a grimpé de près de 7% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Twitter a confirmé dans un communiqué avoir reçu "l'offre non sollicitée et non contraignante d'Elon Musk". Et promet que "le conseil d'administration de Twitter va examiner avec attention l'offre", a ajouté le groupe.