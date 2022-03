TikTok, le nouvel eldorado des marques : "Au début, on faisait cinq à dix commandes par jour et aujourd'hui on en fait jusqu'à une centaine"

Quand une entreprise veut faire de la publicité, elle se tourne de plus en plus vers TikTok. Avec son audience formidable, le réseau social attire les jeunes entrepreneurs comme les grandes marques.

Oubliés, les Facebook, Twitter et leurs cousins : les entreprises misent désormais sur le réseau social TikTok, cette application chinoise née en 2016 où les jeunes partagent des vidéos, avec pas mal de danse, de playbacks. La raison est simple : avec plus de trois milliards de téléchargements, TikTok représente une audience phénoménale. Les vidéos qui y sont postées peuvent avoir des millions de vues très rapidement et donc faire cartonner un produit ou une entreprise.

Pour s'en rendre compte, nous avons rencontré Johanna Poitevin, 24 ans. Elle a monté son entreprise de mélange de bonbons et snacks il y a moins d'un an. Elle a fait sa communication uniquement sur TikTok : "Au début, on faisait cinq à dix commandes par jour et aujourd'hui, on en est à entre une cinquantaine et une centaine." À tel point qu’elle a même embauché cinq personnes et changé deux fois de local : "Depuis notre entrepôt de stockage, on prépare les commandes, décrit-elle. On a commencé l'activité en mai dans notre appartement, dans notre petit salon, parce qu'on ne pensait pas que ça prendrait aussi vite."

"On s'est dit au bout d'un moment qu'il fallait peut être prendre un local. On est restés de septembre à début janvier dans 75 m² et on a déménagé au début du mois dans 450 m²." Johanna Poitevin à franceinfo

Les vidéos de Johanna Poitevin sur TikTok sont de plusieurs types. Il y a par exemple celle où l'on voit des bonbons colorés qui tombent dans un saladier. Et puis, il y a aussi les préparations de commandes de clients : cela fonctionne très bien et cela ne lui coûte rien puisqu'elle... se filme seule.

Johanna Poitevin teste aussi les produits. Elle montre les coulisses et c'est, selon elle, ce qui fait son succès sur TikTok : "Quand tu commandes dans le e-commerce, tu ne sais pas où tu achètes. Il y a beaucoup d'arnaques et de choses comme ça. Sur TikTok, les gens sont mis en confiance. Ils voient qui est derrière la marque et savent où va leur argent. II faut vraiment que ce soit authentique. Tu prends ton téléphone, tu filmes ta vidéo et c'est ce qui plait." Ce succès via TikTok vaut pour Johanna comme pour d'autres jeunes entrepreneurs français. Certains font des produits écologiques, des patrons de couture, des carnets, des bougies : il y en a pour tous les goûts.

Des produits lancés uniquement sur TikTok

Les plus grosses marques commencent à s'y mettre car elles ont bien compris la puissance de vente de l'application. Par exemple, la marque de cosmétiques Bourjois a lancé en 2021 un rouge à lèvres, le Velvet Ink, via l'agence de communication 4You, spécialiste de TikTok. Elle a recruté une influenceuse pour faire une vidéo-test du rouge à lèvre : "J'ai trouvé une astuce si, vous aussi, vous mettez du rouge à lèvres sous votre masque et qu'après vous finissez par toujours ressembler à un ragondin, lance l'influenceuse. Du coup, j'ai mis le Velvet Ink sur mes lèvres : regardez-moi cette belle-gosse avec le rouge à lèvres, je ne fais plus du tout 12 ans."

Résultat : plus de 2,5 millions de vues, et cela s'est traduit dans les ventes. "Le chiffre d'affaire de cette gamme de rouge à lèvres Velvet Ink a fait du coup +142% par rapport au mois précédent", explique Clémence Lacombe-Ponti, directrice marketing du groupe Coty, qui détient Bourjois. Cela marche tellement bien que le groupe a déjà prévu de tester le lancement de l'un de ses produits uniquement sur TikTok. "Pendant trois semaines, on a eu notre top 10 du site Bourjois.fr qui a été monopolisé par ce rouge à lèvres, se félicite Clémence Lacombe-Ponti. On avait vraiment des consommatrices, vidéos à l'appui, qui arrivaient dans les boutiques en disant vouloir ce rouge à lèvres là."

Peut-on s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises se créent un compte ? En tout cas, il y a deux chiffres assez éloquents pour se faire une idée. Tout d'abord, contrairement à une idée communément répandue, 67% des utilisateurs de TikTok dans le monde ont plus de 25 ans, selon une étude Kantar, et sont donc des consommateurs potentiels. Notons par ailleurs un deuxième chiffre : 8,9 milliards. Il s'agit du nombre de fois qu'a été utilisé le hashtag "TikTok made me buy it" ("TikTok me l'a fait acheter" en français). C'est le hashtag que l'on utilise quand on a acheté un objet ou un produit, parce qu'on l'a vu sur TikTok.