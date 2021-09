Comment l'application TikTok est devenue la plateforme la plus téléchargée au monde

L'application de vidéos courtes pour les jeunes a dépassé Facebook et Instagram. Portrait d'une plateforme addictive qui a évolué et a su diversifier son audience.

Il fut un temps où il était possible de résumer TikTok en quelques mots : des vidéos courtes pour les ados, avec de la musique et des chorégraphies. Aujourd’hui, on y trouve de tout et aussi tout le monde, du jeune adolescent le plus anonyme au sportif le plus reconnu, en passant par la police nationale et même le président de la République française. Téléchargée 850 millions de fois en 2020, contre 600 millions pour WhatsApp et 540 millions pour Facebook, TikTok est devenue l'application la plus téléchargée au monde.

L'application a été lancée en 2016 par la start-up chinoise ByteDance. Mais à l'époque, elle reste méconnue en Europe, et elle est concurrencée par Musical.ly, une plateforme similaire qui surfe sur l'attrait des ados pour le chant et la musique. Ce n'est qu'en 2018, un an après avoir racheté Musical.ly, que la start-up décide de fusionner les deux applications, au profit de TikTok. Franceinfo se penche sur les raisons du succès de cette application de divertissement qui a su plaire au plus grand nombre.

De gauche à droide, le flux personnalisé "Pour toi", l'onglet "Découvrir" permettant de rechercher des vidéos par thèmes et challenges, et la bibliothèque de sons disponibles pour la production de contenus, sur TikTok. (FRANCEINFO)

Une fabrique à tubes

Pour consulter des contenus, rien de très compliqué pour l'utilisateur. Nul besoin de compte, ni de s'abonner à qui que ce soit, il ou elle doit simplement glisser vers le haut, pour passer d’une vidéo à une autre, et ce à l'infini, ou presque. En effet, la plateforme dispose d'un algorithme performant qui, en s'appuyant sur nos habitudes de visionnage, effectue un tri des contenus. Sur la page d'accueil de l'application, TikTok nous propose alors un flux de vidéos personnalisé intitulé "Pour toi", s'adaptant continuellement à nos centres d'intérêts.

"On n'a qu'une envie, c'est de scroller [faire défiler] encore et encore, pour voir si le prochain contenu va nous intéresser." Stéphane Bouillet, expert en influence sur les réseaux sociaux à franceinfo

Une note de musique en logo, des jeunes qui se filment face caméra en train de chanter en play-back : dès le début, la musique est centrale pour TikTok, et va rapidement constituer l'ADN de la plateforme. L'utilisateur qui veut créer un contenu peut accéder à une vaste bibliothèque de morceaux. Une fois la chanson choisie, il peut ainsi se filmer en lip-sync (technique qui consiste à faire correspondre le mouvement de ses lèvres avec les paroles d'une musique), ralentir ou accélérer le rythme de la vidéo, ainsi qu'ajouter des effets ou des filtres.

Cet ancrage musical a énormément contribué au développement de la plateforme, à travers de nombreux challenges, chorégraphies et autres tendances repris par les internautes. Les plus anciens adeptes se souviendront probablement de l'entêtant défi lancé par le rappeur américain Drake sur son morceau In My feelings en 2018, où les internautes se filmaient en train de danser à côté de leur voiture.

Aujourd'hui, TikTok est devenue stratégique pour l'industrie musicale. De nombreux artistes utilisent l'application pour faire connaître leurs morceaux. C'est d'ailleurs sur TikTok que s'est révélée la jeune chanteuse Wejdene, en avril 2020, grâce à un challenge qu'elle a créé sur son morceau Anissa. Autre exemple outre-Atlantique avec le rappeur Lil Nas X et son tube Old Town Road qui a battu tous les records grâce à un challenge où les internautes se filmaient déguisés en cow-boy. TikTok a d'ailleurs fait savoir qu'en 2020, plus de 70 artistes ont signé un contrat dans une maison de disques après avoir percé sur la plateforme.

Un essor lors du premier confinement

Le succès de TikTok s'explique également par son format : des vidéos courtes et rythmées, qui sont de plus en plus recherchées par les internautes, explique à franceinfo David Schapiro, cofondateur de Boomerang, une agence d'aide à la création de contenus sur les réseaux sociaux : "Nous avons l'impression de manquer de temps, et avons donc tendance à réduire notre temps d'attention pour les contenus qu'on voit sur les réseaux. Quand on va sur TikTok, on ne sait pas combien de temps on va rester à scroller, mais, en même temps, on ne se sent pas piégés par un contenu qui dure 40 minutes."

Il ajoute que TikTok a également bénéficié, notamment en France, de la période du premier confinement, pendant laquelle "les gens ont, plus que jamais, cherché à se divertir". C'est le cas de Glory, étudiante en alternance, qui s'est lancée sur TikTok au printemps 2020. "On s'ennuyait, on n'avait rien à faire, alors je me suis dis : 'Lance-toi'", raconte la tiktokeuse, qui était déjà amatrice de l'application depuis un an déjà.

Le format TikTok comme source d'inspiration

A l'heure des corps parfaits et des vies de rêve d'Instagram, TikTok représente une bouffée de spontanéité et de naturel pour les internautes. "On observe que les créateurs de contenus ne publieront pas la même chose sur Instagram et sur TikTok", explique David Schapiro. Alors que sur Instagram, les influenceurs ont tendance à montrer leur vie sous ses plus beaux aspects, à coup de filtres et d'effets, sur TikTok, c'est plutôt l'authenticité du quotidien qui prime.

Emile Coddens, jeune vigneron présent sur TikTok avec une communauté de 400 000 abonnés, admet s'y sentir plus libre : "Si je me filme le matin et que j'ai des petits yeux, je vais quand même poster la vidéo, alors que je ne l'aurais jamais mise sur Instagram." Même constat pour Jules Rey, chanteur et tiktokeur : "Instagram, c'est davantage une vitrine pour moi. Lorsque j'y fais une vidéo, j'ai tendance à vouloir brancher mon micro, à bien m'appliquer. Alors que sur TikTok, je sors mon téléphone, j'ai une idée de contenu, je le fais et c'est fini."

De nombreuses applications tentent de copier le modèle du format TikTok. C'est ainsi qu'en 2020, Instagram a lancé "Reels", une fonctionnalité permettant de créer une vidéo courte de 15 secondes, à l'image de celles qu'on trouve sur TikTok. Même initiative sur YouTube, qui a récemment créé les "Shorts", vidéos d'une minute maximum, pensées comme une alternative aux contenus longs de la plateforme.

"Tout le monde peut percer du jour au lendemain"

La simplicité d'utilisation de TikTok pousse aussi les utilisateurs à participer et à devenir eux-mêmes créateurs de contenus. Les challenges lancés sur la plateforme sont ainsi source d'interaction infinie entre les internautes qui s'emparent des tendances et les reprennent en masse.

"Sur TikTok, le contenu est roi. C’est d’ailleurs pour ça qu’une personne lambda peut percer à tout moment. Cela ne dépend pas d'une quelconque communauté qu'il ou elle aurait développée." Stéphane Bouillet à franceinfo

Le succès peut survenir à tout moment, à condition que le contenu "soit créatif et qu'il résonne avec les centres d'intérêts d'autres personnes", précise un représentant de TikTok France. Lorsqu'un utilisateur publie une vidéo, "l'algorithme va donner sa chance au contenu une première fois, en le testant auprès de quelques utilisateurs, pour voir s'il y a des interactions, et si c'est le cas, il pourra être boosté", précise Stéphane Bouillet, l'expert en influence sur les réseaux sociaux pour Influence4you.

Pour Glory, l'audience est arrivée assez vite. Au bout d'une dizaine de vidéos, elle a fait 100 000 vues sur TikTok en deux heures. Elle raconte : "Ce qui est drôle, c'est qu'on peut en faire à la pelle, et il ne se passe rien du tout. Et d'un coup, ça explose."



Aller au-delà du divertissement

Aujourd'hui, TikTok n'est plus seulement une application pour les adolescents et les moins de 15 ans. Fin 2020, une étude Kantar mettait en avant que, dans le monde, 67% des utilisateurs de la plateforme avaient plus de 25 ans.

L'accessibilité de TikTok a entraîné une diversification de son audience et de ses contenus. Aujourd'hui, par exemple, de nombreux professionnels s'emparent des codes de l'application pour raconter leur métier et parler de leur expérience, comme ce cantinier des Deux-Sèvres qui compte plus de 200 000 abonnés sur la plateforme.

De même, de plus en plus d'enseignants utilisent l'application pour partager des contenus pédagogiques. C'est le cas de Yann Bouvier, professeur d'histoire qui s'est inscrit sur TikTok sous le pseudonyme de Yanntoutcourt, fin 2019. Vidéos de débunkage, points méthodologie ou éclairage de l'actualité : les possibilités sont infinies pour lui. "Cela ne remplacera jamais un cours, mais quand on réalise que c'est juste une plateforme, on peut en faire tout ce qu'on veut."

De son côté, Laura Perez, professeure de SVT en lycée, voit dans TikTok un moyen de se rapprocher de ses élèves, et des jeunes en général, en essayant de les sensibiliser afin qu'ils puissent être armés face aux fausses informations. "C'est à moi, en tant que professeure, ou à d'autres collègues, des médecins, de réagir à ces vidéos et de montrer pourquoi c'est faux, d'apporter des preuves. C'est notre boulot aussi", conclut-elle.

Alors que le divertissement et l'humour ont toujours été très présents sur la plateforme, celle-ci a récemment montré un intérêt à aller plus loin, en mettant en avant ces contenus pédagogiques. Depuis le printemps 2020, le hashtag #TikTokAcadémie permet de regrouper tous les contenus à visée éducative qu'on peut trouver sur l'application.

De plus en plus de médias (dont franceinfo) se lancent aussi sur la plateforme. "Nous les accompagnons dans leurs premiers pas sur l'application en définissant les premiers contenus, et en les certifiant, pour garantir que la source d'information est fiable", explique le représentant de TikTok France. Mais ce virage pédagogique ne remplace en rien l'essence divertissante de la plateforme. Fidèle à elle-même, TikTok serait devenue, selon lui, "une application de divertissement au sens noble du terme, à savoir que divertissement ne veut pas forcément dire léger".

Mais cet essor fulgurant demande encore à être confirmé dans la durée, explique Stéphane Bouillet : "Le défi de TikTok aujourd'hui, c'est de se pérenniser en multipliant encore les formats et les contenus." Quatre ans après la mort précoce du précurseur Vine, une application centrée elle-aussi sur les vidéos courtes sur smartphone, TikTok ne peut qu'espérer tenir plus longtemps.