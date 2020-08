Facebook lance Reels sur Instagram pour concurrencer TikTok

Comme l'application chinoise, cette nouvelle fonctionnalité permet de réaliser des vidéos courtes et amusantes.

Facebook veut se donner un coup de jeune. Le réseau social de Mark Zuckerberg a lancé mercredi 5 août Reels, une fonctionnalité pour faire des vidéos courtes et amusantes sur Instagram, dont Facebook est propriétaire. Cette nouveauté ressemble en tous points à TikTok, l'application chinoise qui a conquis les jeunes et qui provoque l'ire de Donald Trump.

Comme pour TikTok, les vidéos de Reels sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts, "offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher des nouveaux publics sur la scène globale", explique le communiqué du géant des réseaux sociaux.

A la recherche d'"une nouvelle génération de créateurs"

Testé depuis novembre au Brésil, et depuis juin en France et en Allemagne, le nouveau format apparaît mercredi dans 50 pays, des Etats-Unis à l'Inde en passant par le Royaume-Uni, le Japon ou l'Australie. Un nouvel onglet sera disponible sur Instagram, et permettra d'ajouter des effets visuels de réalité augmentée, de la musique synchronisée ou des transitions à des vidéos de 15 secondes, enregistrées avec le smartphone.

"Nous n'étions pas les premiers à créer des flux d'actualités, nous n'étions pas les premiers à créer des 'stories', nous ne sommes assurément pas les premiers à créer des vidéos de courte durée", avait reconnu en juin auprès de l'AFP Vishal Shah, le directeur du produit Instagram. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'entreprise cherche aussi une "nouvelle génération de créateurs", à même de renouveler sa base d'utilisateurs.