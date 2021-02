Sur TikTok, l'ascension fulgurante d'Achille "Magic", un jeune magicien normand aux 2 millions d'abonnés

Dans l'une de ses dernières vidéos sur son compte TikTok, "achillemagic" montre à ses fans comment transformer des billets de 20 euros en liasses de 50 ou 100 euros. "Je vous montre comment je fais pour gagner de l'argent, mais surtout il ne faut pas le répéter. Je prends juste mon billet de 20 euros, je passe la main dessus et hop je viens d'avoir 50 euros. Et attendez, je peux aller beaucoup plus loin en doublant la somme et voilà 100 euros", s'amuse Achille Breux, le vrai nom de ce lycéen normand.

@viral.magic est ce que je fais de la MAGIE NOIR? ♬ son original - achillemagic

Un tour de magie qui aurait fait de lui un alchimiste au Moyen-Âge. Dans notre siècle des réseaux sociaux, Achille Breux est plutôt devenu une star sur TikTok où il compte 2,2 millions d'abonnés. Une popularité énorme qui récompense ses tours de magie très créatifs et parfaitement exécutés.

Des tours répétés devant ses camarades de classe

Achille Breux était encore un inconnu il y a trois ans. Dans une interview accordée en 2018 au journal local hebdomadaire Le Perche, principalement diffusé dans le département de l'Orne, le jeune illusionniste âgé alors de 15 ans racontait sa petite popularité dans... la cour de récréation grâce à un numéro qui consistait à transformer un six de carreau en une carte blanche, puis faire réapparaître ce même six de carreau dans un sachet de thé, pourtant bien fermé… "Bluffant", commentait Le Perche. À l'époque, Achille Breux ne comptait qu'une centaine d'abonnés sur son compte YouTube.

Le reportage vidéo de France 3 Normandie, réalisé par D.Migniau / C.Maillard / S.Ledey

Mais le magicien normand a continué à travailler, à répéter encore et encore des tours et à glaner de précieux conseils auprès de professionnels. Il a notamment beaucoup progressé au contact de Michel Lelarge, dit "papy magicien". "Je l'ai connu quand il avait 92 ans. Moi j'en avais 12. Il m'a donné des conseils, m'a expliqué comment captiver le public", disait-il dans les colonnes de Le Perche.

Icône de spots publicitaires

Depuis, les gestes d'Achille Breux sont devenus plus rapides, plus précis. Et le garçon est devenu un showman face à la caméra. Des ingrédients qui ont permis à son compte TikTok d'exploser. Les pieds sur terre, "achillemagic" se dit cependant surpris de sa popularité récente au micro de France 3. "Je ne m'y attendais vraiment pas, parce que j'avais tourné ma première vidéo juste comme ça en 2-3 minutes dans ma chambre. Donc me dire que des gens partout en France ont vu la vidéo, ça m'a encouragé à continuer à poster des tours de magie".

Petite icône aux yeux du public adolescent, Achille Breux est maintenant démarché par de grandes marques pour des spots publicitaires dans lesquels il met en valeur des sodas ou des produits de Super U, comme dans cette vidéo où il mélange magie et marketing.

Des parents entre fierté et inquiétude

Cette collaboration avec des entreprises plaît à "achillemagic". "Forcément, ça fait plaisir de se dire que le travail que je fais sur les réseaux sociaux depuis un an et demi peut intéresser des marques au niveau de la magie. Je pense qu'ils recherchent surtout de l'artistique", confie t-il.

Cet argent qui commence à tomber et une visibilité grandissante ouvrent des portes au lycéen de 17 ans. Un âge où ses amis pensent plutôt à réussir leur bac. Un succès pas facile à gérer pour sa famille. "Comme tous les parents, nous sommes en effet très heureux pour lui, mais nous sommes également inquiets du futur et de ce qu'il envisage pour la suite. C'est un milieu que nous ne connaissons pas du tout et donc c'est avec beaucoup d'attention que l'on suit ça", raconte Gaëlle Breux, sa maman.

Sur son petit nuage, Achille pense à Michel Lelarge, le "papy magicien" qui s'est éteint en 2020. Il se souvient aussi du petit garçon de 8 ans qui s'était pris de passion pour l'univers de la magie. Il a bien grandi et prépare maintenant un spectacle virtuel pour la fin d'année.