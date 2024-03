Salaire, caution, litiges... Sur TikTok, le succès des vidéos qui aident les jeunes adultes à faire valoir leurs droits

Entrée dans le monde du travail, premier appartement, négociations avec un opérateur téléphonique... Sur le réseau social, les utilisateurs, majoritairement âgés de 18 à 24 ans, apprennent comment régler des contentieux du quotidien grâce à de courtes vidéos divertissantes.

"Va falloir le masdakiser, guette ça !" Le verbe "masdakiser" n'est certes pas encore entré dans le dictionnaire, mais peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase dans la bouche d'un de vos jeunes collègues ou proches ? Devenue une référence incontournable pour toute une génération sur TikTok, l'expression provient du pseudonyme de l'influenceur Masdak.

Sur la plateforme, il publie plusieurs fois par semaine de courtes vidéos, des saynètes dans lesquelles son personnage réclame son dû face à un patron, un propriétaire ou une administration. Avec des centaines de milliers, voire des millions de vues, ses vidéos ont popularisé le terme "masdakiser", qui pourrait se définir comme "obtenir de quelqu'un qu'il respecte mes droits".

Combler des lacunes et guider

"Il y a de grosses lacunes en droit chez les gens, qui ne savent pas comment faire des recherches pour avoir accès à leurs droits", estime auprès de franceinfo l'influenceur star aux 2,8 millions d'abonnés sur TikTok pour expliquer son succès. "Chacun peut être confronté à un litige, mais tout le monde ne sait pas vers où se tourner pour avoir accès à ses droits", soulève-t-il. Le trentenaire a commencé sur TikTok en parlant de finance mais a rapidement bifurqué vers des vidéos sur le droit, en voyant la popularité de ses vidéos traitant du droit bancaire.

Parmi ses plus récentes vidéos, on retrouve des explications sur la différence entre le salaire brut et le salaire net, le paiement du salaire en espèces ou encore la consignation des loyers.

"Ça marche plutôt bien parce que je parle de litiges de la vie quotidienne." Masdak à franceinfo

"J'ai posé 10 jours alors que lors de la demande, j'en avais 6,5. Congés validés !", se félicite par exemple une abonnée à Masdak, dans les commentaires d'une vidéo sur les jours de fractionnement.

Masdak, diplômé d'un master de droit bancaire et financier, souligne que ses vidéos n'ont "pas vocation à traiter les situations litigieuses individuelles". L'influenceur encourage "chacun à vérifier si [ses vidéos] s'appliquent à son cas, à faire des recherches et à contacter un avocat si nécessaire". Ce qu'il dit dans ses vidéos "n'est pas forcément faux, mais ça manque parfois de précisions", estime Bérénice Bauduin, enseignante et chercheuse spécialisée en droit social à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "Il faut que ce soit divertissant, clair et rapide", ce qui demande parfois "de ne pas rentrer dans toutes les spécificités", reconnaît Masdak.

Dans les commentaires des vidéos de l'influenceur, ses abonnés font parfois part de leur déception de n'avoir pas pu faire valoir leurs droits comme présenté dans la vidéo. "Avec l'expérience, on sait qu'en entreprise ça ne se passe pas forcément comme dans ces vidéos", insiste Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT en charge de la jeunesse. "Il y a un lien de subordination entre l'employé et l'employeur", explique la syndicaliste, qui conseille aux jeunes de se tourner vers un syndicat pour ne pas prendre des risques seuls face à leur patron. "Connaître ses droits, c'est une chose, les faire appliquer en est une autre", prévient-elle. Céline Verzeletti, qui a découvert Masdak sur TikTok, salue toutefois les vidéos de l'influenceur, qui "ont le mérite de faire découvrir leurs droits aux jeunes". Car "si on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas demander qu'ils soient appliqués".

Les avocats investissent TikTok

Voyant la demande croissante pour du contenu en droit sur TikTok, plusieurs comptes reprenant le format popularisé par Masdak ont fleuri ces derniers mois sur la plateforme. Certains sont même tenus par des avocats en exercice. "TikTok est devenu le moteur de recherche de la nouvelle génération. Si les jeunes se posent une question en droit, ils vont chercher sur TikTok, alors c'est là qu'il faut être", explique MaitreBem, plus de 700 000 abonnés, qui répond régulièrement aux questions lors de lives qui attirent plusieurs centaines de personnes. "Je permets aux justiciables l'accès au droit, au savoir juridique, de manière pédagogique", se félicite l'avocat, qui a été choisi pour faire partie du programme ApprendreSurTikTok, visant à rééquilibrer le contenu présent sur la plateforme.

Une autre avocate, Inès Demmou, 30 ans, a même choisi de se consacrer à plein temps à la plateforme. "Ce qui marche le mieux, c'est ce qui touche au travail et au logement", explique-t-elle. Sa chaîne, Inesetledroit, compte plus de 200 000 abonnés sur TikTok et autant sur Instagram. Une de ses dernières vidéos en date, intitulée "Ton employeur peut-il te forcer à rembourser un trop-perçu sur salaire ?" cumule à elle seule 1,7 million de vues. "Je pense qu'il y a un réel intérêt, et peut-être même un besoin, pour un contenu d'éducation au droit sur TikTok", estime Inès pour expliquer le succès de ses vidéos, dont 45% des vues sont réalisées par des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans.

"C'est difficile de connaître ses droits. Il y a plein de sites qui existent, mais se renseigner demande de penser à aller sur ces sites, de savoir qu'ils existent", constate Inès. "Sur TikTok, j'amène le droit aux gens sans qu'ils n'aient à aller le chercher, poursuit-elle, dans un rôle de relais entre le droit et les jeunes générations". Un rôle de transmission traditionnellement assuré par d'autres corps comme les syndicats, qui rencontrent des difficultés à toucher les jeunes travailleurs, de plus en plus cantonnés à des contrats précaires.

"C'est sûr que c'est plus difficile pour nous de rencontrer des travailleurs précaires", reconnaît Lydie Nicol, secrétaire nationale confédérale en charge des politiques jeunesse à la CFDT. Pour toucher les plus jeunes générations, le premier syndicat de France est lui aussi présent sur TikTok. "On a lancé un format qui s'appelle 'La minute de vos droits'", fait valoir la syndicaliste. Avec un peu plus de 3 700 abonnés, la CFDT est encore loin des chiffres de Masdak et consorts, mais la démarche est différente. Pour Lydie Nicol, l'enjeu est de proposer aux jeunes "un cadre d'action collective plutôt que de la réclamation individuelle".