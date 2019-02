Les 230 nouveaux émojis de 2019 incluent couples mixtes, handicap et toujours plus d'animaux mignons

Le Consortium Unicode met l'accent sur la diversité, dans cette nouvelle sélection qui sera disponible courant 2019.

Des personnes en fauteuil roulant, des chiens d'assistance et des dizaines de variations autour du couple. Le Consortium Unicode, association à but non lucratif en charge de la création et de la diffusion des émojis, a publié mardi 5 février la liste officielle, sur le blog Emojipedia (en anglais), des symboles qui seront bientôt disponibles pour vos communications. Cette fois, 230 nouveaux émojis ont été retenus et ils devraient arriver sur les réseaux sociaux et dans vos smartphones au cours de l'année.

"En 2019, nous étendons la variété des personnes qui peuvent être représentées, en incluant différents handicaps, des modèles de couples différents, et de nombreuses combinaisons de personnes se tenant la main", explique le Consortium Unicode. Font ainsi leur entrée, des personnes sourdes, d'autres marchant avec une canne blanche ou d'autres en fauteuil roulant (il existe même un fauteuil motorisé) et différentes prothèses.

70 nouveaux petits couples

Des emojis "personne debout" et non plus seulement "homme debout" ou "femme debout" ont également été inclus. Mais le changement qui allonge le plus la liste est peut-être le nombre de combinaisons de couples qui se tiennent par la main : couples homme/femme, couple d'hommes, couples de femmes, couples de personnes sans genre défini, disponibles dans toutes les couleurs de peau qui existent déjà depuis 2015.

Parmi les ajouts dans la catégorie "animaux", se trouvent quelques chouchous des internautes, comme la loutre ou le paresseux, à côté du flamant rose. Là encore, le Consortium Unicode insiste sur la diversité, avec un chien guide et un chien d'assistance. Le volet "nourriture", jamais négligé, comptera désormais ail, oignon, gaufre et falafel. Comme le fait remarquer un internaute, il n'y a toujours pas de drapeau breton, tant réclamé, mais il y a désormais un émoji "beurre" (on ignore s'il est salé ou non).

Toujours pas de drapeau breton parmi les nouveaux emojis, mais c'est tout comme pic.twitter.com/KAeCmREkXU — Corentin Lamy (@corentin_lamy) February 6, 2019

Un "gilet de sécurité" d'actualité

De nouvelles couleurs s'invitent aussi sagement dans les petits cœurs (blanc et marron), tandis que certains de ces nouveaux émojis suscitent déjà des ricanements. La "main qui pince", notamment, évoque totalement autre chose à certains internautes.

Enfin, un gilet de sécurité orange laisse penser que l'actualité des "gilets jaunes" en France a pu influencer l'association.

Dans la liste des nouveaux émoji validés en 2019, on trouve... un gilet (presque) jaune ! https://t.co/rAI0fA62JH pic.twitter.com/NaFJZOhRx4 — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) February 6, 2019