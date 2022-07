Facebook annonce une refonte de sa page d'accueil dès "la semaine prochaine"

Utilisateurs de Facebook, il va falloir revoir vos habitudes. Dans un post (lien en anglais) publié jeudi 21 juillet, Mark Zuckerberg annonce (ou plutôt confirme) qu'il va y avoir du changement : sur votre page d'accueil, vous trouverez désormais des recommandations de contenus choisis par une intelligence artificielle en fonction de vos goûts.

Dit autrement, les publications de vos amis seront, elles, reléguées en arrière-plan dans un nouvel onglet baptisé "Fil de publications". C'est ici qu'il faudra vous rendre pour consulter "les publications de vos amis, groupes (…), dans l’ordre chronologique". Les mises à jour devraient être "déployées à l'international au cours de la semaine prochaine", précise Meta.

Ce changement n'est pas anodin. Facebook, qui subit plus que jamais la concurrence de la très populaire plateforme TikTok, a décidé à son tour de mettre en avant les créateurs numériques et le divertissement sur son application mobile. TikTok, une entreprise du groupe chinois ByteDance, a en effet bâti son succès phénoménal sur son format (des vidéos courtes, avec des effets spéciaux et des airs entraînants, qui captent facilement l'attention) mais aussi sur ses algorithmes, qui identifient rapidement les goûts de l'utilisateur pour lui proposer des contenus de créateurs inconnus. Si Facebook "reste le plus utilisé au monde avec 2,8 milliards d’utilisateurs", "il peine à séduire les nouvelles générations, plus attirées par Instagram, YouTube ou, surtout, TikTok", rappelle Le Monde.