Etats-Unis : après Facebook, les sénateurs américains étrillent TikTok, Snapchat et YouTube

Facebook et son application Instagram ne sont pas les seuls à se faire taper les doigts. TikTok, Snapchat et YouTube sont à leur tour accusés de nuire à la santé mentale et physique des enfants en les surexposant aux vies apparemment idéales d'autres personnes, ainsi qu'à des images et publicités inappropriées. Des représentants de ces trois plate-formes, ultra populaires auprès des jeunes, ont été auditionnés par des sénateurs américains, mardi 26 octobre. Avec un axe de défense : ils s'en sortent mieux que l'entreprise de Mark Zuckerberg sur ces sujets.

Mais "être différent de Facebook n'est pas une défense, a déclaré le démocrate Richard Blumenthal. Nous voulons une course vers le haut, pas vers le bas." Le sénateur a relayé les récits de parents désarmés face à l'expérience de leurs enfants sur les réseaux, comme cette mère dont la fille a été "submergée de vidéos sur le suicide, l'automutilation et l'anorexie parce qu'elle était déprimée et cherchait des contenus sur ces sujets".

"Plus de paires d'yeux signifie plus de dollars. Tout ce que vous faites sert à ajouter des utilisateurs, notamment des enfants, et à les garder sur vos applications." le sénateur démocrate Richard Blumenthal aux représentants de TikTok, Snapchat et YouTube

Cette audition intervient quelques semaines après celle, devant la même commission au Commerce, de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Cette ancienne ingénieure de Facebook a révélé, documents à l'appui, que le géant des réseaux sociaux était au courant des effets néfastes de ses services sur une partie des adolescents qui les utilisent, d'après ses propres recherches menées en interne. Selon Frances Haugen, le groupe californien fait passer les profits avant ses usagers, une formule désormais reprise à l'envie par un grand nombre d'ONG et d'élus, pas seulement pour le leader du secteur.