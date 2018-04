DIRECT. Facebook : regardez en français l'audition de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain avec France 24

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FACEBOOK

: Mark Zuckerberg détaille devant les sénateurs les différentes mesures prises par son entreprise après la révélation de l'affaire Cambridge Analytica, et que nous avions recensées ici et ici.

: "Facebook est une entreprise idéaliste et optimiste. Pendant le plus gros de notre existence, nous nous sommes concentrés sur ce que pouvait apporter des connexions plus étroites entre les gens. (...) Il est clair désormais que nous n'avons pas assez travaillé pour empêcher ces outils d'être utilisés à des fins néfastes."



Mark Zuckerberg prend la parole après avoir écouté les remarques des sénateurs américains.

: Mark Zuckerberg est arrivé devant le Sénat pour revenir sur les "erreurs" commises par Facebook. Le patron du réseau social a troqué son éternel tee-shirt pour un costume. Nous suivrons ensemble son audition, largement relayée par les médias américains.





: Mark Zuckerberg doit s'expliquer devant le Sénat américain à partir de 20h45 (heure de Paris) sur les "erreurs" commises par Facebook, qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme. Vous pourrez suivre cet événement en direct avec nous.