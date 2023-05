Eure : deux adolescents se filment sur Snapchat en train de torturer des chatons, une enquête ouverte

Sur cette vidéo, ces adolescents lancent un chaton contre un arbre avant d'en lancer un deuxième en l'air. Une enquête a été ouverte jeudi par le parquet d'Evreux.

Une enquête a été ouverte jeudi 11 mai par le parquet d'Evreux après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo tournée sur Snapchat par des adolescents, dans l'Eure, sur laquelle on les voit torturer deux chatons, a appris jeudi franceinfo auprès du procureur de la République d'Evreux.

Cette enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie après un signalement et une plainte déposée pour "sévices et actes de cruauté sur animal" par l'association de défense des animaux Stéphane Lamart. L'association dénonce sur Twitter un "comportement irresponsable, intolérable et cruel".

Sur cette vidéo, tournée sur le réseau social Snapchat par les deux adolescents, identifiés par l'association comme étant élèves de quatrième d'un collège de l'Eure, ils lancent un chaton contre un arbre avant de lancer un deuxième chaton en l'air. "Les deux individus, élèves en 4e dans un collège de l'Eure, rigolent en voyant les cadavres des chats", écrit l'association Stéphane Lamart sur Twitter.

Joint par France Bleu Normandie, le président de l'association, Stéphane Lamart, pointe "un manquement des parents et un manque d'éducation" de ces deux adolescents.