Données personnelles : les petits réseaux sociaux "se moquent complètement de ce genre d'obligation", regrette un spécialiste, après l'amende record contre TikTok

L'Union européenne doit désormais se pencher sur les plus petits réseaux sociaux sur lesquels "il n'y a même pas de modération", estime sur franceinfo Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité.

"Taper sur les gros réseaux sociaux" est le meilleur moyen de faire comprendre aux plus petits réseaux sur lesquels il n'y a "même pas de modération", qu'il va falloir "changer de ton", affirme Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité sur franceinfo samedi 16 septembre. L'amende record de 345 millions d’euros à TikTok, pour mauvaise protection des données des utilisateurs mineurs, est une "sacrée alerte" mais l'Union européenne doit désormais se pencher sur de nouvelles plateformes comme Likee, selon lui.

Ce réseau social de vidéo est un "concurrent chinois" de TikTok, où l'on trouve des utilisateurs "mineurs très jeunes", selon le fondateur du blog zataz.com. "Côté contrôle de ce qui est diffusé, c'est pire qu'avecTikTok", explique-t-il. "Sur Likee, il y a des espèces de concours complètement idiots lancés par des adultes qui sont repris par nos collégiens. Ce qui est problématique parce qu'il n'y a strictement aucune modération."

De son côté, TikTok "a mis en place des moyens de contrôle pour s'assurer que les enfants ont bien l'âge qui est autorisé" (13 ans). Il était aussi reproché à la plateforme de ne pas assez respecter les données des mineurs concernant la publicité ciblée et le fait qu'ils pouvaient facilement voir des contenus "beaucoup plus adultes que prévu". Or, "le RGPD [Règlement Général sur la Protection des Données en vigueur depuis 2018] met en avant que le mineur doit être beaucoup plus protégé que l'adulte", concernant ses données personnelles. Désormais, "tout cela est contrôlé et doit se mettre en place" sur TikTok, insiste Damien Bancal qui regrette que des réseaux sociaux plus méconnus "se moquent complètement de ce genre de d'obligation", pour le moment.