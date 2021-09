Des joueurs font la grève de Twitch pour protester contre le harcèlement raciste

Ils demande,nt au très populaire service de streaming de mieux les protéger. Des joueurs de la plateforme Twitch ont appelé à une grève des diffusions en direct, mercredi 1er septembre, pour protester contre la vague de harcèlement raciste et misogyne que subissent de nombreux créateurs de contenus.

"Aujourd'hui c'est #ADayOffTwitch ("un jour sans Twitch") et franchement... C'est cathartique", a tweeté RekItRaven, une joueuse noire qui avait déjà lancé début août le slogan #TwitchDoBetter ("Twitch doit mieux faire").

Today is #ADayOffTwitch and honestly -- it feels cathartic.



I'll be spending this time with my family, gaming and hanging with friends and just taking a fucking breath.



This is not the end. But fuck, I am going to enjoy today.



That's #MyDayOffTwitch