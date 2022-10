Booba contre les influenceurs : la fermeture du compte Instagram du rappeur jugée illégale par la justice

La fermeture du compte Instagram du rappeur Booba, décidée en juillet dans le cadre de l'enquête pour harcèlement à l'encontre de la gérante d'une agence d'influenceurs Magali Berdah, a été jugée illégale lundi 3 octobre par le tribunal de Marseille. Ce sont les deux avocats du musicien Patrick Klugman et Ivan Terel qui l'ont annoncé dans un communiqué."Nous saluons une décision juste qui met fin à plusieurs mois d'irrégularité notoire", écrivent-ils. "Ce compte Instagram doit être rétabli sans délais".

>>> On vous explique la guerre entre le rappeur Booba et Magali Berdah, papesse des influenceurs

Depuis plusieurs mois, Magali Berdah accuse Booba de harcèlement et a obtenu l'ouverture d'une enquête ouverte au Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris depuis le 1er juin. L'enquête est ouverte notamment pour "menace de mort", "harcèlement par un moyen de communication électronique" et "injure publique à raison de l'origine et du sexe".

Booba dit dénoncer les "arnaques" promues par des influenceurs

De son côté, le parquet de Grasse avait ouvert début septembre une enquête pour "escroquerie en bande organisée" et "pratiques commerciales trompeuses" après une plainte du rappeur Booba déposée contre X fin juillet, qui prétend dénoncer les "abus commis par des influenceurs faisant la promotion d'arnaques en ligne".

Dans sa plainte visant notamment visant Shauna Events, la société de la "papesse" de la téléréalité Magali Berdah, il dénonce "un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société" et "alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapshat utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques".