Portrait : après son seul en scène, Xavier Niel sort un nouveau livre

Après quoi court Xavier Niel ? Le patron de Free, fabricant de startuppers et autodidacte, est l'un des hommes les plus puissants de France. Après un seul en scène à l'Olympia, il sort un livre nommé "Une sacrée envie de foutre le bordel".

Son dernier coup d'éclat : faire son show à l'Olympia avec un titre volontairement provocateur (Comment devenir milliardaire), avec beaucoup de second degré. Il y a 40 ans, Xavier Niel crée un service très rentable de minitel rose et devient millionnaire à seulement 24 ans. En 2002, il est le premier au monde à proposer un seul boîtier pour Internet, le téléphone et la télévision. Et en 2013, il lance et finance l'école 42 à Paris, une formation gratuite pour apprendre la programmation. Depuis, plus de 44 000 personnes dans 31 pays ont été formées.

Investisseur dans la tech

Actionnaire de plusieurs médias dont Le Monde, Xavier Niel investit aussi dans Deezer, Airbnb, Uber, Snapchat ou encore Devialet. Ombre au tableau : une condamnation à un an de détention préventive en 2004 pour recel d'abus de biens sociaux. Il a finalement été condamné à de la prison avec sursis. De cette épreuve, il tire le titre de son livre : Une sacrée envie de foutre le bordel.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus