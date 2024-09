"Comment devenir milliardaire" : on a vu le one man show de Xavier Niel à l'Olympia

Il arrive du fond de la salle sous les applaudissements et monte sur la scène de l'Olympia avec une promesse : "Comment devenir milliardaire en une heure", lance Xavier Niel. Drôle, mégalo, l'entrepreneur joue avec son image, chemise blanche et micro à la main : "Pour devenir un milliardaire : allez en prison !"

Xavier Niel se raconte avec la prison pour proxénétisme, le Minitel, la création de Free ou son amour des catacombes. Son one man show alterne entre vidéos humoristiques accompagnées de stars du web comme Lena Situation ou Squeezie et anecdotes ponctuées de conseils bien personnels. "Soyez encore plus chelou, que les gens vous trouvent encore plus chelou que vous êtes", proclame Xavier Niel.

Devant 2 000 personnes, des invités, journalistes, politiques, et puis Vincent et Isabelle, des clients de Free. Ils ont payé leurs places 39,99 euros et ont acheté aussi le livre de Xavier Niel à la boutique. "C'est un peu le hasard, sur un site de news en ligne, je vois que Xavier Niel passe à l'Olympia, raconte Vincent. Donc effectivement, ça a un petit peu disjoncté dans mon cerveau". "Je suis ravie parce que je ne m'attendais pas à un pouvoir de stand-up comme ça, poursuit Isabelle. Il a beaucoup d'autodérision, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Il a un franc-parler qui fait plaisir."

Pour la sortie de son livre chez Flammarion, intitulé Une sacrée envie de foutre le bordel, Xavier Niel, dont la fortune est estimée à plus de 22 milliards d'euros par le magazine Challenges, s'est offert l'Olympia le temps d'une soirée.