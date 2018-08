Chine : un robot dans la classe

Apprendre une chanson grâce à un robot : cela se passe à Pékin, dans une cour d'école maternelle. L'expérience est menée dans 200 écoles chinoises. L'Android assiste les enseignants, interagit avec les élèves et raconte même des histoires. "L'éducation aujourd'hui, ça n'est plus juste un instituteur qui enseigne et des élèves qui apprennent", constate Candy Xiao, enseignante.

1 280 euros par pièce

La Chine investit actuellement en masse dans l'intelligence artificielle. Les concepteurs de ce robot vantent son coût intéressant : 1 280 euros par pièce, soit le salaire mensuel d'un instituteur. Il ne s'agit pourtant pas de le remplacer, plutôt de l'aider. "Le robot n'a qu'un rôle d'assistant, mais il peut apporter de la joie, du plaisir dans l'enseignement, ce qui enlève un peu de poids, de pression, sur les instituteurs", assure Guo Changchen, PDG de Keeko. Autre avantage : le robot ne punit jamais, ce n'est pas dans son logiciel. D'ailleurs, il sourit tout le temps.

