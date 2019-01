CES 2019 : les innovations technologiques brillent à Las Vegas

Les écrans souples, pliables ou enroulables, comme celui de cette télévision sont les stars de l'édition 2019 du salon de l'Électronique de Las Vegas (États-Unis), le Consumer Electronics Show. Écrans flexibles pour tous formats, télévisions, tablettes ou smartphones, étaient présentés sous forme de prototypes l'an dernier, mais cette fois il s'agit de modèles commercialisables. Pour installer cet écran enroulable au milieu de votre salon, il faudra investir autour de 12 000 euros.

Robots humanoïdes

Outre les écrans flexibles, d'autres innovations poursuivent leur développement, tels les systèmes qui rendent nos maisons et nos voitures intelligentes. Les montres, les enceintes et les objets connectés occuperont aussi le devant de la scène. Les assistants vocaux et les robots humanoïdes font aussi leur show. Quelques gadgets parcourent les allées du salon. Ainsi, une valise autonome, que vous n'aurez pas à porter, vous suivra partout.

