VIDEO. Quelles sont les tendances 2019 du CES de Las Vegas ?

L'édition 2019 du "Consumer Electronics Show" de Las Vegas va une nouvelle fois être riche en nouveautés. Le CES, qui se déroulera du 8 au 11 janvier, va réunir plus de 4 000 entreprises dont près de 400 entrepreneurs français. Parmi les tendances cette année, les innovations autour de l'intelligence artificielle mais aussi dans le domaine de la téléphonie ou du transport.

Joint par franceinfo, Gary Shapiro, le président du "Consumer Electronics Show" de Las Vegas explique les nouveautés de 2019.

franceinfo : Qu'est-ce que le CES ?

Gary Shapiro : C'est le plus grand et le plus important événement au monde consacré à l'innovation. Il est concentré sur les technologies réservées au grand public. Décrire le CES c'est comme décrire la meilleure cuisine française. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas juste en parler. Vous devez être là.

Quelles sont les tendances cette année ?

Vous verrez de l'intelligence artificielle, c'est l'une des choses les plus importantes pour notre futur. Vous verrez la 5G présentée par les principales compagnies de l'industrie des télécoms. Mais nous verrons aussi l'évolution de la mobilité, de la voiture autonome aux vélos électriques et aux véhicules électriques jusqu'à toutes les formes et tous les types de transports du futur.

Pourquoi y a-t-il autant de Français au CES ?

Les Français sont de plus en plus intéressés. Cela fait 20 ans qu'il y a eu une croissance continue, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a pas mal de Français visionnaires parmi les entrepreneurs et surtout dans le monde politique comme par exemple Emmanuel Macron qui est venu deux fois au CES (...) Il y a un fort entreprenariat. D'ailleurs "entrepreneur" est un mot français. Nous voyons maintenant presque 300 exposants français au CES. À l'Eureka Park, la France a le plus grand nombre de start-up du salon.