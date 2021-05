Microsoft va débrancher (pour de bon) son navigateur Internet Explorer en juin 2022

Il prend sa retraite après 25 ans de bons et loyaux services. Le navigateur historique de Microsoft ne sera plus pris en charge sur Windows 10.

Cette fois, c'est fini : Internet Explorer ne fera bientôt plus partie de la liste des applications Windows. Dans un post de blog, publié jeudi 20 mai, Microsoft a en effet annoncé qu'il allait débrancher son navigateur historique en juin 2022. "Nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10, c'est Microsoft Edge", a précisé le géant de l'informatique avant de vanter les mérites de son autre navigateur, Edge. Il est "plus rapide, plus sûr et offre une expérience de navigation plus moderne", a reconnu la société, tout en étant "compatible avec les sites web et applications plus vieilles".

Mis en service il y a plus de 25 ans, Internet Explorer a depuis été largement déserté au profit de ses concurrents nés dans la Silicon Valley, Chrome (Google) et Safari (Apple). De nombreux internautes ont d'ailleurs posté des messages de condoléances ironiques sur Twitter, en référence aux plaisanteries dont le navigateur faisait l'objet depuis des années. "Paix à ton âme Internet Explorer. Je ne l'utilisais jamais, mais quand il sera mort on ne pourra plus se moquer de lui", a ainsi commenté Arcader UwU. "Je me souviens de quand je m'en servais pour télécharger Chrome à chaque mise à jour de Windows", a raillé Hrishikesh Pardeshi. "Ce navigateur semble vieux et dépassé de nos jours, mais à l'époque tout le monde en avait besoin", a tenté TheCool_ColdMan.

Bye internet explorer — poison (@luckyjepoi) May 21, 2021

Microsoft a précisé que le 15 juin 2022 comme date fatidique où il n'y aura plus de support technique pour Internet Explorer. Mais les sites conçus pour ce navigateur fonctionneront sous Edge au moins jusqu'en 2029, a promis la firme de Seattle, notamment parce que de nombreuses organisations "ont un nombre étonnamment élevé de sites web" fondés sur l'ancienne technologie.

Aujourd'hui, Chrome, le navigateur de Google, détient près de 65% des parts de marché mondiales, d'après Statscounter. Safari, celui d'Apple, disponible sur les ordinateurs et autres appareils de la marque, arrive en deuxième position avec quasiment 19% des parts en avril 2021. Firefox, de la fondation Mozilla, et Edge, sont en troisième et quatrième position (3,59% et 3,39%).