Etats-Unis : création d'un comité de conseil sur l'utilisation "sûre et sécurisée" de l'IA

Les patrons d'OpenAI, Microsoft et Google figurent parmi les membres les plus en vue d'un nouveau conseil fédéral créé pour conseiller le gouvernement américain sur l'utilisation "sûre et sécurisée" de l'intelligence artificielle (IA). Le nouveau comité aidera les autorités à lutter contre les perturbations liées à l'IA qui peuvent "avoir un impact sur la sécurité nationale ou économique, la santé publique ou la sûreté", a déclaré le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué publié vendredi 27 avril.

Le président Joe Biden a chargé le secrétaire général du ministère, Alejandro Mayorkas, de mettre en place cet organe consultatif composé de 22 membres. "Le conseil aidera le ministère de la Sécurité intérieure à rester à l'avant-garde des menaces en constante évolution posées par des acteurs étatiques hostiles et à renforcer notre sécurité nationale", précise le communiqué.

Première réunion début mai

L'IA peut être utilisée par des forces hostiles pour permettre des attaques plus rapides et à plus grande échelle contre des cibles telles que les pipelines, les chemins de fer et d'autres infrastructures stratégiques, avertit le document. "L'intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice de notre époque, et nous devons nous assurer qu'elle est déployée de manière sûre et responsable", a mis en avant le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans le communiqué.

Les PDG d'Adobe, d'Alphabet, d'Advanced Micro Devices, de Cisco, d'IBM, de Nvidia, de Delta Airlines et de Northrop Grumman figurent aussi parmi les membres les plus influents du comité. L'organe se réunira pour la première fois au début du mois de mai et formulera des recommandations pour l'adoption en toute sécurité de l'IA "dans les services essentiels dont les Américains dépendent chaque jour".