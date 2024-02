Intelligence artificielle : qu'est-ce que Nvidia, ce géant de la tech qui bat des records en bourse ?

(JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / VIA AFP)

Peu connue du grand public, l'entreprise californienne fabrique des semi-conducteurs et surfe sur la vague de l'intelligence artificielle ,au point de faire jeu égal et même dépasser en bourse des entreprises comme Google ou Amazon.

C'est une entrée brève mais remarquée dans le top 3. L'entreprise Nvidia a dépassé Amazon et Alphabet lundi 12 février, devenant la troisième plus grosse capitalisation boursière mondiale, même si la marque de Jeff Bezos a vite retrouvé sa place dans la journée, explique Les Echos.

Le géant de l'informatique a connu un début de semaine euphorique avec une action qui s'échangeait à 735 euros, lui permettant d'atteindre les 1 820 milliards de dollars de capitalisation boursière, souligne Le Figaro, derrière Microsoft (3 110 milliards) et Apple (2 900 milliards) qui dominent ce classement.

Le groupe, fondé par trois ingénieurs dans un fast-food de la côte ouest des États-Unis, fait partie des "Sept magnifiques", aux côtés de Tesla et des fameux Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Parmi ces géants de la tech, la société Nvidia peut apparaître comme une intruse : elle ne vend pas de smartphones, ni de voitures électriques et ne détient pas de réseau social ou de site d’e-commerce.

Des puces performantes

L'entreprise est un fabricant de semi-conducteurs. Peu connu du grand public, son nom venu du latin "invidia", voulant dire "envie", reste répandu dans la communauté des gamers, notamment sur PC. Car à ses débuts, le cœur du métier de Nvidia réside dans les puces graphiques, les GPU (pour Graphics Processing Unit, en anglais), présentes dans nos ordinateurs et nos consoles de jeux. Mais la puissance de calcul des GPU ne sert pas qu'au traitement des graphismes de nos jeux vidéo.

Les puces de Nvidia sont considérées comme les plus performantes et les plus capables de traiter des requêtes de type IA générative, c'est-à-dire un système d'intelligence artificielle pour créer de nouveaux contenus comme du texte, des images, de l'audio ou des vidéos. "Ce qui a vraiment fait émerger Nvidia depuis 18 à 24 mois, c'est vraiment toute la tendance autour du 'super computing' qui va servir pour l'IA", explique Martin Vielle, associé au sein de Clipperton, une banque d'affaires spécialisée dans les nouvelles technologies.

Une pièce majeure des data centers

Ces puces se retrouvent donc dans les data centers, appartenant notamment aux Gafam qui ont investi massivement dans l'IA. En 2022, la majorité de son chiffre d'affaires est liée à son activité dans les data centers, dépassant son activité historique dans le jeu vidéo, souligne Les Echos. En position de quasi-monopole dans son domaine, l'entreprise profite du fort développement des technologies autour de l'intelligence artificielle. Et "la tendance de fond se dirige vers une augmentation très forte des besoins en puissance de calcul", estime Martin Vielle, qui souligne l'absence d'un acteur européen majeur dans cette course aux semi-conducteurs et à la puissance de calcul.

Reste à savoir si l'entreprise va pouvoir tenir son rythme de croissance impressionnant. Sans oublier les besoins en énergie colossaux, cette technologie reste coûteuse à développer. "Aujourd'hui, le coût du semi-conducteur est très important et il faut qu'il soit amorti en conséquence pour que ce soit viable économiquement", explique Martin Vielle. Il prend l'exemple de ChatGPT : l'application est devenue payante parce que "ça leur coûte trop cher de traiter toutes les requêtes".