Protection des données personnelles : l'UFC-Que choisir lance une action de groupe contre Google

L'association de consommateurs veut contraindre Google à respecter le règlement général de protection des données (RGPD).

L'UFC-Que choisir dénonce un système "parfaitement opaque", un "labyrinthe". "Tout est fait pour que vous n'ayez pas conscience des données qu'on vous prend", explique Alain Bazot, président de l'association de consommateurs, à franceinfo. C'est pourquoi l'UFC-Que Choisir lance, mercredi 26 juin, une action de groupe contre Google pour violation du règlement général de protection des données (RGPD), avec "deux cents consommateurs mécontents", selon Le Parisien.

>> Achats, déplacements, enregistrements de voix... J'ai fouillé dans les données que Google conserve sur moi depuis treize ans (et rien ne lui échappe)

L'UFC-Que choisir souhaite que Google s'aligne sur le RGPD, de façon "transparente". "Quand on collecte vos données, on doit vous dire quelles données, pour quoi faire, pour quel traitement, et vous devez, de façon simple, pouvoir dire oui ou non pour chacun des motifs", explique Alain Bazot à franceinfo. L'association demande une indemnisation de 1 000 euros par victime "parce que la violation est massive, répétée, continue".

Vous êtes géolocalisés 340 fois par jour, même si vous n'utilisez pas votre portable. Je ne parle pas de la géolocalisation quand vous utilisez Google Maps.Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisirà franceinfo

Les utilisateurs de smartphones et tablettes Android sont particulièrement concernés, car un compte Google est nécessaire au fonctionnement complet de ces appareils. Selon la Cnil, qui a condamné en janvier la firme américaine à une amende record de 50 millions d'euros, des dizaines de millions d'utilisateurs français ont un compte Google pour lequel le consentement n'a pas été demandé explicitement.