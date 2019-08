Google va mettre aux enchères la place de moteur de recherche par défaut

L'entreprise américaine espère ainsi éviter de nouvelles sanctions en matière de concurrence.

Eviter de nouvelles sanctions tout en se remplissant les poches. Google va permettre à ses concurrents, via un système d'enchères, de devenir le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils Android vendus en Europe, a annoncé vendredi 2 août la filiale d'Alphabet. Google espère ainsi répondre aux inquiétudes de l'Union européenne en matière de concurrence.

A partir de 2020, les nouveaux smartphones et tablettes fonctionnant avec le système d'exploitation du groupe américain seront proposés avec quatre options pour le moteur de recherche par défaut. Les trois gagnants des enchères pour un pays donné prendront donc place aux côtés de Google sur cet écran.

Les autres moteurs de recherche restent prudents

La Commission européenne a infligé en juillet 2018 une amende de 4,3 milliards d'euros à la firme américaine pour abus de position dominante avec son système d'exploitation mobile Android. Bruxelles a déclaré que le processus serait attentivement surveillé.

Du côté des moteurs de recherche, on reste prudent. Le tchèque Seznam a réagi sobrement à la décision de Google, annoncée via un billet de blog. "Google n'a présenté ni à Seznam, ni aux autres je pense, sa proposition. Nous devons donc attendre pour tous les détails importants", a déclaré Michal Feix, ancien directeur général de Seznam et aujourd'hui conseiller du groupe tchèque.