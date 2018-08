Google Maps échange son planisphère contre un globe pour mieux représenter le monde

De près, rien ne change, mais après un zoom arrière, c'est une révolution. Depuis le vendredi 3 août, Google Maps représente la Terre sous forme de globe et non plus de planisphère. De quoi donner des sueurs froides aux partisans de la Terre plate. Mais surtout, de quoi corriger les déformations induites par la représentation dite projection de Mercator, la plus répandue dans le monde.

Le globe est la seule manière de représenter la Terre correctement, comme l'explique Le Monde. La projection de Mercator, par exemple, déforme énormément les zones les plus éloignées de l'équateur. Sur ce type de planisphère, le Groenland apparaît donc aussi gros que l'ensemble du continent africain, pourtant 15 fois plus étendu.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 pic.twitter.com/CIkkS7It8d