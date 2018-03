Etats-Unis : un homme décolle dans sa propre fusée pour prouver que la Terre est plate

Il l'avait annoncé, et il l'a fait. L'Américain Mike Hughes, un Américain de 61 ans, a décollé dans sa propre fusée, samedi 24 mars, à Amboy en Californie. L'homme surnommé "Mad" Mikes, voulait prouver que la Terre était plate. La vidéo du vol a été diffusée par le site Noize TV.

Sa fusée, fabriquée dans son garage, a réussi à atteindre 570 mètres d'altitude, une hauteur toutefois insuffisante pour réussir à étayer son étrange théorie platiste. Selon l'un de ses assistants, la fusée a atteint la vitesse de 563 km/h. L'atterrissage a été ralenti par l'ouverture de deux parachutes et l'explorateur a été légèrement blessé. Incapable de sortir seul de sa fusée, l'homme aurait mis plusieurs minutes à se remettre de son atterrissage.

Interrogé par l'agence AP, l'ancien chauffeur de limousine a précisé qu'une telle opération était dangereuse, et qu'il aurait pu y mourir de "10 façons différentes". Il compte poursuivre ses recherches pour prouver que la Terre est bien plate. L'inventeur affirme avoir reçu un soutien de 8 000 euros de la fondation Recherche sur la Terre plate, petit groupe de personnes convaincues que la Terre n'est pas sphérique.

A man named "Mad Mike" Hughes launched himself in a self-made rocket 1,875 feet above the desert to try and prove his theory that the world is flat. pic.twitter.com/xSUmMQyJOt