ChatGPT : "Le rêve d'avoir un robot comme assistant est devenu réalité", estime un agent immobilier américain

ChatGPT, le logiciel d'intelligence artificielle lancé il y a seulement trois mois par une start-up américaine, fait le bonheur de certains professionnels aux États-Unis, comme les agents immobiliers. À l'université, des professeurs en vantent aussi les mérites.

ChatGPT fascine le milieu éducatif, qui s'en méfie déjà néanmoins, et enthousiasme certains professionnels, aux États-Unis, comme les agents immobiliers. Le logiciel d'intelligence artificielle, très facile à utiliser et pour l'instant gratuit, produit toutes sortes de textes en quelques secondes. Andres Asion dirige une agence immobilière à Miami et utilise ce robot conversationnel tous les jours depuis son lancement en novembre dernier. "Pour moi, c'est le plus grand succès technologique après Google Earth", estime-t-il. "ChatGPT a révolutionné la façon dont vous utilisez les données. Le rêve d'avoir un robot comme assistant est devenu réalité".

Quelques mots de consignes et le robot lui rédige la présentation d'un bien à vendre ou à louer. "En gros, je peux mettre : 'Cette maison est située à Miami Beach, dans le quartier de Sunset Harbor, souligne-t-il. Elle a tel nombre de pièces de salle de bain, une piscine et un bel arbre à l'arrière'. Et il va prendre ses informations et en faire une annonce". ChatGPT fait aussi les calculs mathématiques, comme les hypothèques ou les prêts qu'Andres lui demande de rédiger ensuite au format lettre pour son client. "Je n'ai plus qu'à envoyer cet email en trois secondes, ou cinq secondes. C'est incroyable !", s'enthousiasme-t-il. Andres se dit prêt à payer 100 ou 200 dollars par mois si l'outil devient payant à l'avenir.

"Je n'aurais pas pu faire mieux"

Même intérêt de la part de Christian Tervish, professeur à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il a fait passer les examens de son MBA en gestion des opérations à ChatGPT et les résultats à la première des cinq questions étaient excellents. "J'ai été littéralement époustouflé", confie-t-il. "C'était une question très simple, mais c'était une question de cas, un texte d'une demi-page et l'argument était non seulement mathématiquement correct, mais il était aussi merveilleusement formulé et expliqué", détaille l'enseignant. "Je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux moi-même, ajoute-t-il. Je ne veux pas dire que je suis tombé amoureux de cette chose, mais par bien des aspects, elle m'a tout de suite intéressé."

Le logiciel obtient entre B- et B à l'examen et Christian assure qu'il n'aurait pas détecté sa copie au milieu de celle de ses élèves. ChatGPT vient aussi de presque réussir l'examen de médecine aux États-Unis. Il ne traite que du texte et n'a pas pu répondre aux questions avec schémas ou photos.