Apple annonce des changements importants sur iPhone dans l'Union européenne, pour l'App Store et le navigateur Safari

Mis au pied du mur par la nouvelle réglementation du DMA européen, le géant du numérique et de la téléphonie mobile va notamment ouvrir son écosystème aux magasins d'applications concurrents et aux paiements en dehors de l'App Store.

Une révolution pour Apple ? Le géant de la tech a annoncé d'importants changements à venir sur ses iPhone dans l'Union européenne, pour les ouvrir davantage à la concurrence et laisser davantage de choix aux utilisateurs, dans un communiqué publié jeudi 25 janvier. Des annonces rendues indispensables par le règlement européen sur les marchés numériques (DMA), qui entrera en vigueur le 6 mars.

Nouveaux magasins d'applications concurrents à l'App Store, choix du navigateur par défaut, autorisation des paiements hors de l'écosystème Apple... On vous résume les principaux changements qui attendent le smartphone le plus vendu au monde et qui seront déployés avec la version iOS 17.4, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.

De nouveaux magasins d'applications

Après des années de résistance acharnée, Apple va finalement autoriser l'installation dans l'Union européenne de magasins d'applications concurrents de son App Store. Une demande de longue date de nombreux développeurs, comme le créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite Epic Games, qui reprochaient à Apple de maintenir artificiellement un monopole et de prélever des commissions jugées trop élevées (de 15% à 30%).

Les développeurs devront choisir entre garder les règles commerciales actuelles et se limiter à l'App Store, ou adopter les nouvelles pour pouvoir également distribuer leurs programmes via des concurrents. Pour ceux qui choisiront les nouvelles règles, Apple réduira les commissions prélevées via son App Store, et n'en prélèvera aucune via les concurrents. Mais au-delà d'un million d'installations, le constructeur prélèvera un "Core Technology Fee" de 50 centimes d'euro par téléchargement et par compte – et ce, que l'application soit téléchargée sur l'App Store ou chez un concurrent. Un forfait qui pourrait lourdement pénaliser les applications gratuites ou freemium, en particulier celles qui gagnent peu d'argent via l'App Store et qui étaient donc plutôt épargnées par le système en vigueur.

Les paiements hors de l'App Store autorisés

Vous ne serez bientôt plus obligé de passer par l'App Store pour réaliser des paiements sur iPhone dans l'UE : les développeurs pourront par exemple proposer un lien renvoyant vers leur site. Jusqu'ici, en faisant passer tous les paiements par ses infrastructures, Apple promettait des transactions sécurisées – et empochait une commission de 30%. Mais seules les entreprises qui acceptent les nouvelles conditions commerciales (et donc de payer le "Core Technology Fee") pourront contourner Apple de cette façon.

Le choix du moteur de recherche par défaut

Lorsque vous démarrerez Safari pour la première fois dans l'UE, un choix s'offrira à vous : celui de votre navigateur web par défaut. Comme sur Windows ou Android, vous pourrez donc utiliser beaucoup plus facilement des navigateurs alternatifs comme Google Chrome, Mozilla Firefox ou DuckDuckGo.

Les applications de "cloud gaming" autorisées

Jusqu'ici, si vous vouliez jouer à des jeux vidéo à travers des applications de jeu en streaming comme Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now, il fallait obligatoirement passer par le navigateur web. Car pour être disponibles en tant qu'applications, ces services auraient dû soumettre à la vérification d'Apple chaque jeu proposé comme une application indépendante.

A présent, ces services pourront rassembler tous les jeux proposés sous une application, même si "chaque expérience mise à disposition dans une application sur l'App Store devra adhérer aux directives sur la procédure de vérification de l'App Store", précise Apple. Ce changement est valable pour le monde entier et pas seulement en Europe.

Des changements diversement appréciés

Apple ne cache pas que tous ces changements sont faits à contrecœur. "Ces nouvelles options (...) ouvrent de nouveaux boulevards pour les programmes malveillants, les fraudes et arnaques, les contenus illicites et dangereux et autres menaces pour la sécurité et la confidentialité", argue l'entreprise dans un communiqué. A l'inverse, le patron d'Epic Games a qualifié ces annonces de "tas de déchets" ("hot garbage"), rappelant dans un message sur X qu'Apple peut toujours accepter ou refuser des concurrents et prélever des frais importants.

Les annonces d'Apple ont malgré tout été saluées par le commissaire européen Thierry Breton, pour qui le DMA va garantir "plus de choix pour les consommateurs et plus d'opportunités pour les petites entreprises technologiques innovantes". Mais "nous évaluerons les propositions des entreprises" et "nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fortes" si ces changements sont jugés insuffisants, a-t-il souligné auprès de l'AFP.