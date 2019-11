Black Friday : des militants écologistes bloquent un entrepôt d'Amazon de l'Essonne

Entre 50 et 100 militants des groupes ANV-COP21 et Amis de la Terre ont installé des bottes de paille et formé des barrages humains devant le centre de Brétigny-sur-Orge (Essonne).

Devant l'entrepôt Amazon de Brétigny-sur-Orge (Essonne), le 28 novembre 2019. (THOMAS SAMSON / AFP)