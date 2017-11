Après le Black Friday, la fortune de Jeff Bezos, patron d'Amazon, dépasse les 100 milliards de dollars

Les clients ne sont pas les seuls à avoir fait des affaires pendant le Black Friday. Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon, a aussi profité de l'événement pour remplir encore un peu plus son compte en banque. Sa fortune personnelle dépasse désormais les 100 milliards de dollars décompte l'agence Bloomberg. Soit plus de 83 milliards d'euros. Personne n'avait atteint cette barre symbolique depuis Bill Gates en 1999.

La capitalisation boursière d'Amazon s'est envolée en quelques heures, vendredi 24 novembre, pour atteindre 586 milliards de dollars (490 milliards d'euros). Dans la journée, la fortune de Jeff Bezos, premier actionnaire du géant du e-commerce, se serait ainsi valorisée de 2,4 milliards de dollars. Il a en effet profité de la hausse de 2,58% du titre à Wall Street.

Reste à savoir ce qu'il compte faire de toute cette fortune, équivalente au PIB du Maroc. En juin dernier, il avait lancé un appel sur Twitter pour recueillir des idées sur la manière dont il pourrait aider des causes. Il expliquait alors "réfléchir à une stratégie de philanthropie" et à la manière d'"aider les gens à court terme".