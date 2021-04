Amazon va augmenter le salaire de 500 000 de ses employés

L'entreprise de commerce en ligne a plus que triplé son bénéfice net, à 8,1 milliards de dollars pour la période de janvier à mars cette année.

L'augmentation sera appliquée entre mai et juin. Amazon a annoncé mercredi 28 avril une hausse de salaire, entre 50 cents et trois dollars de l'heure, pour près d'un demi-million de ses employés (sur 1,3 million de salariés dans le monde), principalement dans ses équipes de réception et d'envoi de colis.

Cette augmentation intervient en amont d'une audition fédérale concernant l'échec de la création d'un syndicat au sein de l'entreprise et après avoir été pointé du doigt par le président américan, Joe Biden, pour ses pratiques d'optimisation fiscale.

Un salaire minimum de 15 dollars

En 2018, Amazon avait instauré un salaire minimum de 15 dollars de l'heure pour l'ensemble de ses salariés américains et a rejoint récemment plusieurs autres grands groupes afin de faire campagne pour un salaire minimum au niveau fédéral, du même montant.

Mais des représentants politiques et des organisations syndicales reprochent à Amazon de maintenir ses employés sous pression et surveillance constantes, avec une protection faible de leur emplois.

Au premier trimestre 2021, Amazon a plus que triplé son bénéfice net, à 8,1 milliards de dollars. Le géant américain des technologies a aussi largement dépassé les attentes du marché avec un chiffre d'affaires de 108,5 milliards de dollars, supérieur à ses propres prévisions. Son titre s'appréciait de 3% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, jeudi.