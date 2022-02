Amazon a doublé ses profits en fin d'année 2021 malgré le manque de main-d'œuvre

Le groupe de Seattle a été l'un des grands gagnants de la pandémie. Amazon a dépassé les attentes des investisseurs pendant la saison des fêtes, malgré une baisse de sa rentabilité liée à la hausse du coût du travail et aux difficultés sur la chaîne d'approvisionnement. Au quatrième trimestre, le géant du commerce en ligne a réalisé un chiffre d'affaires de 137,4 milliards de dollars, conforme à ses prédictions, et doublé son bénéfice net à 14,3 milliards de dollars, d'après un communiqué de résultats publié jeudi 3 février.

Les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 ont conduit les consommateurs encore réticents à adopter en masse le e-commerce, à commencer par Amazon et ses promesses de livraison ultrarapide, et les services reposant sur le cloud, dont Amazon est le leader mondial. Et les habitudes prises en 2020 semblent parties pour durer. Sur toute l'année 2021, Amazon a engrangé près de 470 milliards de dollars de revenus (+21%) et plus de 33 milliards de bénéfice net (+57%).

Comme de nombreuses autres enseignes, l'entreprise a cependant été rattrapée par des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, l'inflation élevée et les difficultés à embaucher. Au quatrième trimestre, son bénéfice opérationnel, indicateur clé de rentabilité, est ressorti à 3,5 milliards de dollars, moitié moins qu'il y a un an. Le manque de main-d'œuvre a coûté 4 milliards de dollars au groupe sur cette période, a noté le patron, Andy Jassy, lors de la conférence aux analystes.