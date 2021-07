À 18 ans, il devient le plus jeune astronaute de l'histoire en s'envolant avec Jeff Bezos

Oliver Daemen, étudiant néerlandais, s'envole mardi à bord du vaisseau "New Shepard", avec à ses côtés notamment le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Le jeune homme de 18 ans deviendra alors le plus jeune astronaute de l'histoire.

À peine majeur et il est déjà en route pour l'espace. Oliver Daemen fait partie des trois touristes qui accompagneront mardi 20 juillet le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, le milliardaire Jeff Bezos. Une belle aventure spatiale pour le jeune adulte néerlandais qui n'était pas prévu pour ce premier voyage.

Un remplacement de dernière minute

Oliver Daemen aurait dû faire partie du second voyage du vaisseau New Shepard, celui dédié aux expéditions dans l'espace menées par la société Bleu Origin de Jeff Bezos. Le siège que le Néerlandais occupe avait d'abord été mis aux enchères et remporté par un anonyme pour 28 millions de dollars.

Mais sans que plus de précisions soient données, un "empêchement" a contraint l'heureux acheteur à repousser son rêve d'atteindre l'espace via le premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin. C'est donc Oliver Daemen, arrivé second sur la vente aux enchères, qui a donc été désigné pour accompagner Jeff Bezos, le frère du milliardaire et Wally Funk, 82 ans et pionnière de l’aviation, pour passer quelques minutes au-dessus de la ligne de Karman, qui définit la frontière entre la haute atmosphère et l’espace.

J’ai rêvé de ça toute ma vie. Oliver Daemen

"Je vais devenir le plus jeune astronaute de l’histoire, annonce dans un message vidéo très calibré l’adulte de 18 ans, fasciné par la Lune et les fusées depuis ses quatre ans. Je suis super excité à l’idée d’expérimenter l’apesanteur, de voir la Terre depuis là-haut. Merci beaucoup à Blue Origin, de rendre cela possible."

Le jeune Néerlandais a dû aussi chaudement remercier son père, à la tête d’un fonds d'investissement privé. Car si la famille assure avoir déboursé beaucoup moins que le vainqueur des enchères (28 millions de dollars) qui s'est finalement désisté pour cette place à bord, ce voyage spatial d’à peine dix minutes n’a pas dû être donné.

Oliver Daemen, bac en poche depuis l’an dernier entamera des études de physique à la rentrée. Il avait pris une année sabbatique consacrée, notamment, à des cours de pilotage. Mardi 20 juillet, il ne touchera pas aux commandes de la capsule New Shepard, mais il deviendra le plus jeune astronaute de l'histoire.