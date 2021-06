Jeff Bezos prendra part au premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin

"Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami." Le patron d'Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin, Jeff Bezos, va se joindre au premier voyage de tourisme dans l'espace à bord d'une fusée, avec son frère Mark et le vainqueur d'une mise aux enchères, parmi le grand public, pour le troisième ticket. "Depuis que j'ai 5 ans, je rêve de voyager dans l'espace", écrit le milliardaire dans un post publié lundi 7 juin sur son compte Instagram et accompagné d'une vidéo savamment mise en scène.

"Je ne m'attendais même pas à ce qu'il dise qu'il serait dans le premier vol", commente son frère dans cette vidéo où l'on peut voir les deux hommes se prendre dans les bras.

Selon un communiqué de Blue Origin lundi, les mises pour le troisième ticket ont atteint jusqu'à 2,8 millions de dollars (2,3 millions d'euros). Elles pourraient monter encore plus haut après cette annonce du patron d'Amazon. Près de 6 000 participants venant de 143 pays ont participé, précise par ailleurs la société. La vente aux enchères se conclura le 12 juin.

Quelques minutes en apesanteur

Le jour du départ, la fusée décollera à la verticale et la capsule s'en séparera à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu'à dépasser les 100 km d'altitude. Les passagers à bord pourront alors flotter en apesanteur durant quelques minutes et observer la courbure de l'espace. Pendant ce temps-là, la fusée redescendra pour se poser doucement sur une piste, toujours à la verticale.

Puis la capsule entamera elle-même une chute libre pour revenir vers la Terre, et sera freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées avant d'atterrir dans un désert de l'ouest du Texas.