Le "Salvator Mundi", le tableau le plus cher du monde, acheté par le prince héritier d'Arabie saoudite

Son surnom : "MBS". Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, serait l'acquéreur du tableau de Léonard de Vinci, vendu 382 millions d'euros mi-novembre, rapportent, jeudi 7 décembre, le Wall Street Journal (en anglais) et le New York Times (en anglais). Le fils du roi Salmane consolide progressivement son pouvoir et symbolise l'évolution récente du royaume ultra-conservateur vers davantage d'ouverture.

Mohammed ben Salmane aurait eu recours à un intermédiaire pour acheter ce tableau du Christ intitulé Salvator mundi (Sauveur du monde), selon le Wall Street Journal, qui cite des rapports du renseignement américain, lequel s'intéresse de près au jeune trentenaire.

Selon le site du quotidien économique, l'intermédiaire du prince héritier est bien le prince Bader ben Abdullah ben Mohammed ben Farhan Al-Saud, cité par le New York Times, qui aurait passé les ordres auprès de la maison d'enchères Christie's. Le tableau sera exposé au Louvre Abu Dhabi, tout nouveau musée inauguré début novembre, a annoncé l'établissement, mercredi.