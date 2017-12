DOCUMENT FRANCE 3. "Ce n’était plus des massages des pieds" : à la veille du procès pour viol et agressions sexuelles en réunion de George Tron, une accusatrice témoigne

Eva Loubrieu est l'une des deux ex-employées municipales de Draveil (Essonne) qui accusent le maire de la commune, Georges Tron. Pour la première fois, elle témoigne à la télévision et donne des détails sur ses accusations. Révélés en 2011, les "jeux sexuels" de l'élu Les Républicains sont au cœur du procès qui s'ouvre mardi 12 décembre devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.

George Tron comparaît pour viol et agression sexuelle en réunion avec son ex-adjointe à la culture Brigitte Gruel, poursuivie pour les mêmes chefs et complicité de viol en réunion. Par la voix de son avocat, l'élu conteste tout viol et toute agression sexuelle. Pour lui, rappelle la journaliste Nathalie Perez, les accusaturices "sont des affabulatrices. Et il va jusqu'a dire qu'elles sont manipulées par ces adversaire du FN."

"Je suis tétanisée. Je n'ose rien faire, rien dire."

"Il me prenait comme pretexte de vouloir me prodiguer une aide pour me détendre", raconte-t-elle à France 3. Mais rapidement, "ce n'était plus des messages de pieds. Il s'agissait de mon mollet de ma cuisse, de me detendre au niveau de mon torse et de mes seins. Ce n'était plus du tout de la reflexologie", poursuit l'accusatrice, au bord des larmes. "Je suis tetanisée, je n'ose rien faire, rien dire. Il m'ordonne de fermer les yeux, d'écarter les cuisses pour laisser passer l'énergie. Je refuse, alors il le fait", continue-t-elle encore. "Ce sont des viols."

"C'était régulier. Je passais même pas le pas de la mairie que déjà, je me sentais mal. Dans l'état de soumission, d'objet sexuel avec lequel ils [George Tron et Brigitte Gruel] allaient pouvoir s'amuser et fire de moi ce qu'ils voulaient."