Wallis et Futuna : à la découverte de la pêche au harpon et du lac Lalolalo Durée de la vidéo : 6 min Wallis et Futuna : à la découverte de la pêche au harpon et du lac Lalolalo Wallis et Futuna : à la découverte de la pêche au harpon et du lac Lalolalo (France 2) Article rédigé par France 2 - P.-L. Monnier, L. Krikorian, H. Vaitanoa, E. Noël, Images drone : A. Roulleau-Edenpress France Télévisions JT de 13h France 2

Durant la semaine du lundi 14 octobre, le 13 Heures vous fait découvrir Wallis et Futuna, le territoire français le plus éloigné de l'Hexagone. Pour commencer, la pêche au harpon et le lac Lalolalo sont mis à l'honneur.

Toute la semaine du lundi 14 octobre, le 13 Heures s'installe à Wallis et Futuna, le territoire français le plus éloigné de l'Hexagone. Wallis, c'est d'abord un lagon et des poissons. Ici, on pratique la pêche sous-marine, en apnée et avec un harpon. La méthode est ancestrale, mais efficace. Il faut observer, scruter, puis tirer. Il y a 35 pêcheurs professionnels à Wallis. Après cinq heures et 30 kilos de pêche, les pêcheurs rencontrés par les journalistes de France Télévisions se transforment en poissonniers, en préparant leurs poissons. Aller se baigner dans le lac Lalolalo Le lac Lalolalo (Wallis) est un ancien cratère volcanique. Un petit groupe va tenter de s'en approcher. Le lac se mérite, il n'y a pas de chemin balisé. Ici, les visiteurs sont rares. Le tourisme est quasi inexistant. Une fois arrivés au lac Lalolalo, les randonneurs se jettent à l'eau. Le lac fait 450 mètres de diamètre et 80 mètres de profondeur. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.