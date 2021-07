Mort d'Axel Kahn : quand le professeur évoquait sa fin de vie sur le plateau de "C à vous"

"Tant que je ne suis pas mort, je suis encore vivant." Avec cette lapalissade et le sourire aux lèvres, Axel Kahn abordait sa fin de vie sur le plateau de "C à vous", le 17 mai. Se sachant condamné par la maladie, le professeur en génétique et ancien président de la Ligue contre le cancer, mort mardi 6 juillet à l'âge de 76 ans, expliquait alors comment il envisageait la dernière phase de son existence.

"Je n'ai abandonné aucun des objectifs de ma vie", affirmait Axel Kahn sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, "mais la contrainte supplémentaire c'est que le temps m'est désormais compté". Parmi ses objectifs, il citait "la transmission souriante" auprès de ses proches mais aussi auprès de ses élèves. Le professeur de médecine évoquait ainsi son devoir de formation auprès des jeunes, aussi bien que les souvenirs qu'il entendait laisser à ses trois enfants.

Axel Kahn rappelait enfin le rôle qu'il entendait également jouer dans l'information sur le cancer et sur le Covid-19, en cette période de pandémie. En mai, le médecin avait annoncé être atteint d’un cancer incurable, l’obligeant à se retirer de ses fonctions au sein de la Ligue contre le cancer et chroniquant, sur son blog et les réseaux sociaux, sa fin de vie.