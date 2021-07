DIRECT. Mort d'Axel Kahn : "La Ligue contre le cancer est en deuil"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #KAHN

Après avoir lutté contre un cancer et raconté sans fard l'approche de la mort, le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est mort à l'âge de 76 ans.



: "Les dernières semaines de sa vie, en direct, sont une leçon socratique de l'affrontement de la mort."



Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, rend à son tour hommage à Axel Kahn : "J'avais beaucoup d'admiration pour lui, c'est l'homme le plus honnête sur le plan intellectuel que j'ai vu de ma vie."

: Axel Kahn était spécialiste des maladies génétiques, notamment hématologiques. Ses travaux (cancer du foie, expression des gènes, thérapie génique...) avaient fait l'objet de près de 600 articles dans des revues internationales ainsi que de nombreux ouvrages. De nombreuses personnalités lui rendent hommage ce matin.

: Père de quatre enfants, Axel Kahn était également le frère cadet du journaliste Jean-François Kahn. Né le 5 septembre 1944 en Touraine, docteur en médecine et docteur ès sciences, Axel Kahn a été directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'Institut Cochin (2002-2007), président de l'université Paris Descartes (2007-2011) et président de la Ligue nationale contre le cancer.

: "La Ligue contre le cancer est en deuil, je perds un ami."



Daniel Nizri, président par intérim de la Ligue contre le cancer, réagit à la mort d'Axel Kahn. "La Ligue continuera à porter les différents sujets qu'il a portés", à savoir "les acquis des plans cancers", "l'accompagnement des patients", "le soutien à la recherche et son dernier combat, les douleurs associées au cancer".

: Toutes mes condoléances à la famille et aux amis de monsieur Kahn. Un grand homme s’en va. Grande tristesse.

: J’ai eu la chance de rencontrer le professeur Kahn lors d’une journée solidaire au Secours Populaire à Nantes; il avait répondu spontanément présent à cette invitation, avait transmis humanisme, joie de vivre et simplicité.« Tout ce qui est humain est nôtre » la pensée de l’association ; la sienne également. Merci Professeur et condoléances à votre famille et vos proches

: Sincères condoléances à toute sa famille, ses proches, ses amis et collègues. Nous sommes tous endeuillés par ce départ tristement attendu par lui-même et parfaitement maîtrisé comme sa digne réussite professionnelle! AG.

: Très émue par la disparition du Professeur Kahn. Ma fille, gravement malade, avait atterri dans le service d'un médecin formé par M. Kahn. Et parce que c'était Lui, nous savions qu'elle était entre de bonnes mains. Ma fille n'a pu être sauvée, mais ce médecin, dans l'esprit de M. Kahn, l'a accompagnée avec compétence et une grande humanité. Un immense merci à jamais à ce grand homme.

: Respect, Admiration pour cet humaniste digne qui m'a rappelé qu'il faut profiter de chaque petit bonheur de la vie pour être serein au moment de regarder dans le rétroviseur et au moment de partir. Merci Monsieur pour ce partage et reposez maintenant en paix

: Le professeur Axel Kahn s'est également rendu sur le plateau de "C à vous" le 17 mai. Il y évoquait la gestion de sa fin de vie : "Je suis obligé d’établir une hiérarchie : ce qui est le plus important, comment dois-je le faire, comment dois-je m’y prendre pour que ce qui vaut la peine ? J’essaye de le faire advenir avec le plus d’efficacité."



: La dernière intervention médiatique d'Axel Kahn s'est déroulée le 23 juin dans La Grande librairie, sur France 5. L'émission est toujours disponible sur france.tv. "La mort, en tant que telle, pour un agnostique comme moi, ce n'est pas plus que la fin de la vie", confiait notament le généticien.

: Profond respect pour cet homme, je vous invite à réécouter son interview avec Lea Salamé et aussi avec François Busnel la grande Librairie, quel homme inspirant….

: Même si on s'y attendait, je suis très triste d'apprendre la mort d'Axel Khan. Si j'ai étudié la biologie et la génétique, c'est grâce à lui car j'avais une grande admiration pour ce professeur amoureux des gens et de la vie.Merci pour tout ce que vous avez apporté

: C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre le décès d’Axel Kahn, ce grand monsieur, profondément humaniste qui a fait de la lutte contre le cancer la bataille de sa vie avant d’être lui-même touché par cette terrible maladie. RIP monsieur Kahn.

: Je viens d’apprendre le décès du professeur khan. C’était une personne très courageux et fort érudit mort d’un cancer alors s’il était le président de la ligue. Mes condoléances à sa famille

: Nous étions prévenus de son décès à venir, mais ça fait toujours un choc... un grand coeur ! Pensées à sa famille

: Tristesse ce matin. Malgré ses récents très beaux messages d’espoir et d’apaisement cet homme manquera.

: Un grand médecin, un homme de cœur et de savoir, Axel Khan a su montrer l'exemple jusqu'à la fin de sa vie