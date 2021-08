Covid-19 : le report de la rentrée scolaire est confirmé dans les Antilles et dans les zones rouges de Guyane

La pression était forte pour reporter la rentrée scolaire dans les Antilles, c’est désormais confirmé : celle-ci n’aura lieu que le 13 septembre. En Guadeloupe, la rectrice et le préfet en avaient fait la demande au gouvernement. Depuis vendredi, 1 610 personnes ont été testées positives, avec un taux d’incidence de 1 536 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre largement au-dessus de la moyenne dans l’Hexagone. L’hôpital est surchargé alors pour les syndicats, maintenir la rentrée était impensable.

L'option d'une rentrée en distanciel écartée

Du côté de la Martinique, le confinement et le couvre-feu sont toujours en vigueur jusqu’au 19 septembre. Il y a eu 3 211 cas entre le 16 et le 22 août, avec un taux d’incidence à 875 cas pour 100 000 habitants. En Guyane aussi, la rentrée est reportée dans les zones rouges, comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. "Le report de la rentrée était une demande très forte de la majorité des élus, des fédérations de parents d’élèves et de syndicats, du fait de la situation sanitaire catastrophique. L’option de la rentrée en distanciel n’a pas été retenue, car c'est un moment particulier, de découverte et de connaissance avec les professeurs", relate Nathalie Jos, journaliste pour Martinique La 1ere. La rentrée à l’université est maintenue au 2 septembre, mais elle se fera à distance.