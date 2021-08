Rentrée reportée aux Antilles : "Je préfère qu'on perde une ou deux semaines, plutôt que les élèves perdent la vie", assume le président du Conseil régional de Guadeloupe

"Je préfère qu'on perde une ou deux semaines, plutôt que les élèves perdent la vie, que des parents perdent la vie", assume le président du Conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, ce mercredi sur franceinfo, alors que la rentrée scolaire a été reportée aux Antilles et se fera le 13 septembre au lieu du 2, en raison de la pandémie.

"Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment touchés par le Covid-19, des jeunes sont hospitalisés, des femmes enceintes sont touchées, donc il était très important pour nous de revoir la rentrée scolaire, trouver des mesures à mettre en place de manière à ce que nous puissions accueillir dans de bonnes conditions les élèves et le personnel qui travaille au niveau primaire, collège et lycée", explique le président du Conseil régional de Guadeloupe.

Une cellule est mise en place, en lien avec l'académie, l'Etat, les collectivités pour réfléchir à la rentrée et à la mise en place de moyens informatiques pour permettre éventuellement aux lycées de rester en distanciel.

Rattraper les jours perdus

"Nous avons beaucoup de jeunes qui ont perdu un parent, un oncle, un frère ou une sœur. Des parents même qui travaillent dans les lycées, les collèges, les écoles primaires sont décédés. Alors comment penser faire une rentrée où les gens sont vraiment affectés par la perte de proches ?", s'interroge-t-il.

Ary Chalus "ne pense pas que la scolarité soit mise à mal" par ce report car "nous avons l'avantage ici d'avoir des périodes de vacances où nous pourrons rattraper ces jours perdus, pendant la Toussaint, d'autres fêtes qui n'existent pas dans l'hexagone. C'est à nous, élus, organisations syndicales et parents d'élèves, de trouver des solutions pour pouvoir rattraper ces jours".

Le président du Conseil régional de Guadeloupe et son homologue martiniquais ont aussi envoyé une lettre au Premier ministre pour lui demander un soutien financier. "Nous avons de très grosses difficultés financières, les entreprises risquent de licencier énormément et nous attendons vraiment un coup de main sérieux de la part de l'Etat pour accompagner ces deux collectivités qui ont déjà beaucoup dépensé pour maintenir une économie, sinon ce sera la catastrophe économique pour la Guadeloupe et la Martinique", prévient l'élu.