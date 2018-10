Pollution sur l'île de Porquerolles : "Tous les agents communaux sont à pied d'œuvre"

L'île de Porquerolles est à son tour touchée par la pollution aux boulettes d'hydrocarbure après la collision de deux navires au large de la Corse le 7 octobre. 50 personnes sont mobilisées pour nettoyer les plages.

"Tous les agents communaux sont à pied d'œuvre pour rétablir ce qui doit être rétablit dans les meilleurs délais", a affirmé vendredi 19 octobre sur franceinfo Fabrice Werber, le directeur de la prévention et de la sécurité de la ville d’Hyères. Il est le responsable des actions communales en gestion de crise, alors que l'île de Porquerolles, au large d'Hyères, est touchée par des boulettes d'hydrocarbure qui se sont échouées sur les côtes de l'île, après la collision de deux navires au large de la Corse le 7 octobre.

Sept mètres cubes de boulettes ramassés

"Nous sommes mobilisés. Aujourd'hui 50 personnels se sont employés à nettoyer toutes les plages de la façade nord de l'île", souligne Fabrice Werber. Sept mètres cube de boulettes ont été récoltés. "Les trois plages qui étaient souillées ont été entièrement nettoyées. Demain on continue sur le côté est".

Fabrice Werber souligne la nécessité "d'aller vite", alors que la période des vacances scolaire a démarré. "Tous les jours on avance et on fait en sorte que le chantier soit le plus court possible".

La priorité du directeur de la prévention et de la sécurité de la ville d’Hyères est "l'action". En parallèle, les dossiers administratifs sont lancés pour que la commune puisse se retourner "après le dépôt de plainte sur le pollueur qui sera le payeur", affirme Fabrice Werber.