Grève des éboueurs à Marseille : "On peut estimer un retour à la normale dans huit jours", selon le porte-parole de la Métropole

"On peut estimer qu'il nous faudra huit jours pour un retour à la normale", a déclaré mardi 1er février sur franceinfo Yves Moraine, porte-parole de la Métropole de Marseille, alors qu'une grève des éboueurs perturbe fortement la collecte des poubelles depuis plus de dix jours. Il s'agit de la troisième grève des éboueurs en quatre mois dans la cité phocéenne.



"On rattrape le retard à hauteur de 250 tonnes ramassées par jour", a expliqué le porte-parole de la métropole. "Mercredi dernier, nous avions 3 200 tonnes de retard. Nous en avons rattrapé 1 000 depuis jeudi dernier. Il nous en reste 2 000 à rattraper."



Yves Moraine a également réagi à l'appel à des sociétés privées par le maire PS de la ville Benoît Payan pour ramasser les déchets depuis ce mardi matin : "Il a décidé de donner un coup de main. C'est toujours ça de pris", salue-t-il. "Je préfèrerai toujours quelqu'un qui en situation de crise vient donner un coup de main que celui qui profère des critiques stériles", car selon le porte-parole de la métropole, "la priorité, c'est de rendre la ville propre aux Marseillais le plus vite possible."