Grève des éboueurs à Marseille : la municipalité envisage de demander aux Marseillais de ramasser eux-mêmes les déchets pour que "la ville respire"

"Le maire est en train de réfléchir à organiser des collectes citoyennes par les Marseillais eux-mêmes", a expliqué mardi 1er février sur franceinfo Christine Juste, adjointe au maire de Marseille chargée de l’environnement et de la propreté de l’espace public, alors qu’une grève des éboueurs perturbe fortement la collecte des poubelles depuis plus de dix jours. Il s’agit de la troisième grève des éboueurs en quatre mois dans la cité phocéenne.

"Ce ne serait pas une solution normale car les citoyens paient des impôts et c’est une mission publique qui doit être accomplie", reconnaît l’élue. "Mais au bout d'un moment, qu’est-ce qui importe ? C'est que la ville respire." Depuis mardi matin, la ville fait appel à des sociétés privées pour ramasser les poubelles dans les rues et ainsi éviter des risques de pollution de la mer avec le mistral.

"Nous allons faire appel à ces sociétés privées jusqu'à la fin du mistral qui a normalement lieu à la fin de la semaine", poursuit Christine Juste. "D'ici là, nous appelons de nos vœux que la métropole et les syndicats arrivent à trouver un terrain d'entente et une sortie de crise parce que ce n'est plus tenable." Dans tous les cas, l’élue en est persuadée : "Les citoyens joueront le jeu comme ils l'ont déjà fait par le passé pour nettoyer nos espaces naturels sur les plages."